La Selección Peruana de Voleibol obtuvo su clasificación a los cuartos de final del Mundial | Fuente: FPV

A horas del amistoso Perú vs. Brasil, la Selección Peruana de Voleibol le dio al país un motivo para sonreir. Por tres sets a uno, las dirigidas por Natalia Málaga derrotaron a Argentina en los octavos de final del Mundial Sub 18 para así sellar su pase a los cuartos de la competición.

Las cosas no iniciaron de la mejor manera para la Selección Peruana de Voleibol Sub 18: el primer set lo perdieron 25-16 y todo indicaba que Argentina iba a manejar los hilos del encuentro. No obstante, el combinado blanquirrojo mostró una enorme mejora en los parciales posteriores y eso le permitió llevarse la victoria.

Por 25-15, 25-22 y un agónico 26-24, la Selección Peruana de Voleibol terminó saliendo vencedora de este cotejo por tres sets a uno y selló de esa manera su pase a los cuartos de final del Mundial Sub 18. Mientras tanto, Argentina se resignará a luchar por quedar en el puesto 9 de la competición.

Por su parte, a la Selección Peruana de Voleibol le tocará medirse ante Italia en los cuartos de final del Mundial Sub 18 este 12 de septiembre. El elenco europeo viene de vencer por 3-0 a Japón en los octavos, por lo que seguramente será un duro oponente para el cuadro dirigido por Natalia Málaga.

PREVIA

EN VIVO | EN DIRECTO Luego de finalizar en la segunda ubicación del grupo D en el Mundial de Voleibol Sub 18 que se desarrolla en Egipto, la Selección Peruana enfrentará este martes 10 de septiembre a Argentina por los octavos de final del torneo a las 5:30 a.m. (hora peruana).

Las dirigidas por Natalia Málaga no iniciaron de la mejor manera el campeonato tras perder 3-2 ante Bulgaria. Sin embargo, se recuperaron en la segunda fecha al ganarle a Congo (3-0).

En la tercera jornada, se hicieron con la victoria ante la Selección de Turquía por 3-0. Finalmente, la bicolor terminó su participación en la fase de grupos, con un complicado enfrentamiento ante Japón, en el que cayeron por 3-1.

Este lunes 9 de septiembre, la Selección de Argentina venció a Tailandia 3-0 con parciales de 25-13, 25-22 y 25-15. Así, la 'albiceleste' aseguró el tercer puesto en su grupo, y enfrentará al seleccionado peruano.

Te sugerimos leer