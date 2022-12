Al igual que la candidata de Pfizer y la vacuna Sputnik V de Rusia, la información que se tiene sobre la vacuna experimental de Moderna solo ha sido a través de comunicados de prensa. | Fuente: AFP

Este lunes 16 de noviembre, la farmacéutica Moderna anunció, mediante un comunicado de prensa, que su candidata a vacuna contra el nuevo coronavirus tiene 94.5% de efectividad, según sus resultados preliminares.

Al igual que la candidata de Pfizer y la vacuna Sputnik V de Rusia, la información que se tiene sobre la vacuna experimental de Moderna solo ha sido a través de comunicados de prensa.

En el comunicado se resalta que los estudios clínicos en fase 3, a manera preliminar, han dado una eficacia de la vacuna del 94.5%. Moderna aclaró que tiene la intención de solicitar autorización de uso de emergencia por parte de la FDA.

Elmer Huerta, Consejero Médico de RPP Noticias y especialista en salud pública, comenta cuáles son las principales dudas alrededor de la candidata a vacuna de Moderna.

“Quedan dudas: no sabemos, aunque hay cierta evidencia, de que evita una enfermedad grave, lo cual sería maravilloso que se confirme en el futuro, pero todavía no se sabe si protege igual a los jóvenes y a los mayores, todavía no se sabe el tiempo en que nos va a proteger: si va a ser un año, menos, esas son respuestas que todavía vamos a evaluar en los próximos meses”, mencionó.

Los estudios de fase 3 tuvieron a 30 mil voluntarios, 15 mil que recibieron el placebo y 15 mil la vacuna experimental.

“Acaba de darse el resultado de la farmacéutica Moderna de que su candidata a vacuna es 94.5% efectiva. Es una excelente noticia. Esta se suma a la de la semana pasada, que Pfizer había anunciado que su vacuna también tenía más del 90% de efectividad. Otro comunicado de prensa, esto es muy importante de resaltar, no son estudios científicos todavía”, sostuvo Huerta.

El Instituto Gamaleya de Moscú también había dicho que su vacuna Sputnik V era 92% efectiva.

“Este dato es importante, la FDA de Estados Unidos había dicho: ‘Señores fabricantes de vacunas, si ustedes me demuestran que su candidata a vacuna tiene 50% o más de efectividad, se las apruebo’. ¿Saben por qué? Porque la vacuna de la gripe, la que nos ponemos todos los años (la de la influenza) tiene 54% o 55%, el año que llega a 70% nos alegramos. Tener 94% o 92% es excepcional. […] En estos meses de estudio se han producido 95 casos de COVID-19 en los 30 mil y cuando han ido a ver las historias se han dado “con la buena sorpresa” (así, entre comillas) de que 90 de esos 95 casos ocurrieron en gente que recibió el placebo y solo 5 en la gente vacunada, lo cual demuestra esa enorme diferencia”, finalizó.

De acuerdo al comunicado de Moderna, para fines de este año la farmacéutica espera tener 20 millones de dosis de su vacuna experimental ARNm-1273. Lo que se conoce hasta el momento es que la vacuna experimental de Moderna puede ser almacenada entre los 2ºC y 8ºC, es decir, en un refrigerador estándar hasta 30 días. El máximo almacenamiento, de hasta 6 meses, se debe dar a -20ºC.

¿QUÉ PODEMOS HACER MIENTRAS LLEGUE LA VACUNA PARA MANEJAR NUESTRO RIESGO DE CONTAGIO? ¿En qué ambiente estoy: cerrado/ abierto, con ventilación/ sin ventilación? ¿Cuando vaya a ese sitio, habrá gente? ¿Cuánta distancia habrá? ¿Cuánto tiempo estaré en ese sitio: más o menos de 15 minutos? ¿En ese sitio, todos usan mascarilla?

