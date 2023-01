Un momento importante en la historia de los videojuegos. | Fuente: Microsoft

El mundo era muy distinto hace 21 años, pero la pasión por los videojuegos era igual de fuerte que en la actualidad. Y, ante el próximo lanzamiento de la PS5 y la Xbox Series X, salta al recuerdo el lanzamiento de las consolas originales.

En esta ocasión, son las redes sociales de la CES (la máxima convención de tecnología para consumidores en el mundo), las que nos recuerdan que la estrella de la lucha libre y actual actor de Hollywood, Dwayne “The Rock” Johnson, daba inicio a las generaciones de Xbox con el lanzamiento de la primera versión.

El múltiple campeón de la entonces WWF acompañó a Bill Gates para la presentación mundial de la Xbox el 6 de enero de 2001. Sí, hace 21 años. Y solo The Rock puede casi olvidarse el guion (a pesar de leerlo descaradamente frente a las cámaras), mandarlo a “callar” al entonces líder y seguir luciendo genial en medio de este importante hito para la industria.

“La Xbox es todo lo que The Rock es. Vanguardista, potente, estimulante, y como The Rock, será lo más electrizante que saldrá este año. Lo que The Rock es para el entretenimiento deportivo en la WWF, la Xbox será para la industria de los videojuegos: un gran avance y ciertamente un original. The Rock no se impresiona fácilmente, lo sabes, Bill. Pero estoy bastante impresionado con lo que estamos viendo aquí hoy”, mencionó la estrella.

Y luego, su clásica frase para sentenciar el discurso: “You don't get it Bill, IT DOESNT MATTER!”

Y para la nueva generación, Xbox está lanzando la consola más potente hasta el momento, una característica que mantiene desde esas épocas al precio de 499 dólares. Y, para los que desean una versión más económica, la Xbox Series S sin lectora de discos, pero con la misma fuerza que su hermana X, a 299 dólares.

