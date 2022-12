The Last of Us: Part II llegó al mercado el pasado 19 de junio. | Fuente: Naughty Dog

The Last of Us: Part II es uno de los videojuegos de PlayStation 4 más completados por los jugadores, revela un informe del portal Ungeek, basado en el porcentaje de usuarios que han conseguido el trofeo por acabar la campaña.

El videojuego de Naughty Dog, uno de los más polémicos exclusivos de la PlayStation 4, suma un 58 % de usuarios que ha conseguido el trofeo What I Had to Do. Esto lo ubica como uno de los exclusivos más completados por sus usuarios.

The Last of Us: Part II supera en ese apartado a títulos como Marvel’s Spider-Man o Ghost of Tsushima, que han tenido gran aceptación por parte de los jugadores, así como al notable God of War, que en 2018 se llevó la distinción de Juego del Año en varias premiaciones y fue alabado por la prensa especializada.

El portal Ungeek hizo un listado con los videojuegos más completados por sus usuarios, pero reconoció que su metodología puede no ser exacta, debido a trofeos glitcheados y a que no se tomaron en cuenta en el listado títulos más pequeños, que podrían tener un mayor porcentaje de compleción.

1. The Last of Us: Part II ― 58%2. Final Fantasy VII Remake ― 53.3%3. God of War ― 51.8%4. Marvel’s Spider-Man ― 50.7%5. Uncharted: The Lost Legacy ― 50.3%6. Detroit: Become Human ― 49%7. Ghost of Tsushima ― 38.2%8. Horizon Zero Dawn ― 34.5%9. Days Gone ― 34%10. Death Stranding ― 29.3%11. Red Dead Redemption II ― 28.6%

Cabe mencionar que este porcentaje no es sinónimo de éxito comercial, ya que pude haber títulos con excelentes ventas y poco porcentaje de compleción, así como lanzamientos con cifras de ventas más discretas, pero con más jugadores que lo terminaron.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.

Te sugerimos leer