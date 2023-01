Ghost of Tsushima fue elegido como el Mejor Juego del Año del 2020 para los jugadores de The Game Awards. | Fuente: Sony

Sony está produciendo una película de su famoso videojuego ‘Ghost of Tsushima’, su último gran lanzamiento exclusivo para la PlayStation 4 que salió a la venta en julio del 2020.

La información fue descubierta por Deadline y asegura que Chad Stahelski, el director de la saga cinematográfica de ‘John Wick’, será el encargado de dirigir esta producción.

‘Ghost of Tsushima’ es un juego desarrollado por Sucker Punch Productions y publicado por Sony Interactive Entertainment que se centra en el guerrero samurái Jin Sakai, el último miembro superviviente de su clan, que debe dejar de lado las tradiciones que lo han formado como guerrero para librar una guerra poco convencional por libertad de Tsushima.

El juego fue lanzado en julio de 2020 y se convirtió en el último juego exclusivo de PlayStation 4, luego de la salida de The Last of Us: Part II. Hasta la fecha, vendió 6.5 millones de copias, con 2.4 millones vendidas en sus primeros 3 días. Fue nominado a Mejor Juego del Año en The Game Awards y, aunque no lo ganó, sí se llevó el premio al GOTY escogido por la comunidad.

La película

Stahelski, Alex Young y Jason Spitz están produciendo la película a través de su compañía 87Eleven Entertainment. Asad Qizilbash y Carter Swan producirán en nombre de PlayStation Productions. Sucker Punch Productions actuará como productor ejecutivo. Peter Kang está supervisando el proyecto en nombre del estudio.

“Estamos emocionados de asociarnos con Chad y 87Eleven Entertainment, para llevar su visión de la historia de Jin a la pantalla grande. Nos encanta trabajar con socios creativos como Chad, que sienten pasión por nuestros juegos, lo que garantiza que podamos crear adaptaciones ricas que entusiasmarán a nuestros fanáticos y nuevas audiencias", dijo Asad Qizilbash, director de PlayStation Productions.

Esta no será la única producción de Sony. Uncharted tendrá una película que se lanzará en 2022, The Last of Us tendrá una serie para HBO y Twisted Metal también llegará a pantallas chicas próximamente.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify. Para escuarlo mejor, #QuedateEnCasa.

Te sugerimos leer