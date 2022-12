League of Legends dará finalmente el salto a las plataformas móviles. | Fuente: Riot Games

La agencia Reuters informa, que aproximadamente hace un año, el gigante tecnológico Tencent y Riot Games están trabajando en un título para dispositivos móviles basado en la franquicia de League of Legends.

Esto supone el final de ciertos roces entre ambas empresas debido a que Tencent es dueño de un gran porcentaje de Riot Games y, aun así, ha estado creando productos que compiten contra League of Legends directamente y utilizan el formato del juego, como es el caso de Honour of Kings (llamado “Arena of Valor” en occidente), el juego con mayor recaudación en el mercado móvil chino.

Reuters afirma que ha habido una serie de acercamientos de Tencent en el pasado con la finalidad de crear un juego móvil con la licencia de League of Legends, pero Riot ha rechazado dicha oferta en varias ocasiones.

¿League of Legends Auto Chess?

¿Podría este nuevo lanzamiento estar relacionado a un formato móvile “1:1” del juego de computadora o tal vez un formato nuevo, como el de Dota Auto Chess? Recordemos que se acaba de anunciar que Valve creará una versión independiente del popular modo de juego de Dota 2 y la versión móvil creada por el autor original Drodon Studios ya está siendo probada por varios usuarios alrededor del mundo.

Nueva vida para League of Legends

League of Legends no pasa precisamente por su mejor momento, ha sufrido importantes caídas de espectadores en plataformas de Streaming como Twitch y en adición, el reporte financiero del periodo 2017 – 2018 presenta una pérdida del 21% de ingresos en relación con el 2016-2017. La incursión al mercado de teléfonos móviles podría inyectar la vida necesaria para que la marca continúa siendo una de las más sólidas y rentables del mercado del entretenimiento digital.

