HBO ha anunciado que el exitoso videojuego The Last of Us tendrá una serie en su plataforma. Esta producción estará dirigida por Craig Mazin, el creador de la aclamada serie Chernobyl.

La serie cubrirá los eventos del juego original y las aventuras escritas por Neil Druckman, quien también estará involucrado en esta adaptación. No se han mencionado quienes serán los actores principales.

"Desde la primera vez que me senté a hablar con Craig, me sorprendió igualmente su enfoque narrativo y su amor y su profunda comprensión de The Last of Us", dijo Druckmann en un comunicado. “Con Chernobyl , Craig y HBO crearon una obra maestra tensa, desgarradora y emocional. No podría pensar en mejores socios para dar vida a la historia de The Last of Us como un programa de televisión ".

Este proyecto es una coproducción entre Sony Pictures Television y PlayStation Productions, y contará con la supervisión del presidente de Naughty Dog, Evan Wells.

The Last of Us es uno de los videojuegos más aplaudidos de la historia y ha sido calificada por muchos críticos como el de “mejor narrativa de todos los tiempos”. Se centra en la relación de Joel, un contrabandista, y la joven Ellie, adolescente que es clave para combatir una pandemia mortal del mundo post-apocalíptico.

Su secuela, The Last of Us Part II, anunció su lanzamiento para el 29 de mayo del 2020, luego de que la fecha programada para el 21 de febrero se pospusiera ante falta de tiempo para culminar los últimos detalles de su desarrollo.

