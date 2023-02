Los personajes podrán luchar entre sí en el juego. | Fuente: SNK

Un crossover inesperado. La franquicia de juegos de peleas The King of Fighters se unirá a la empresa mundial de lucha libre WWE en una colaboración para el título de celulares King of Fighters AllStar.

Este miércoles se anunció una colaboración para el juego de Android y iOS llamado KOF ALLSTAR X WWE:

La franquicia de SNK recibirá personajes de las superestrellas de WWE. Aunque no se ha confirmado la lista completa de ellos, sí podemos ver a cuatro en el póster promocional (imagen de portada): The Rock, The Undertaker, John Cena y Seth Rollins.

Esta es la nueva aventura de WWE en los videojuegos tras el anuncio de la cancelación de WWE 2k21. También confirmó la salida de WWE 2k Battlegrounds para esta primavera.

Puedes descargar el RPG de acción para móviles haciendo click aquí: es completamente gratis y está disponible para dispositivos Android y iOS.

