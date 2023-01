A la izquierda, el Peter Parker original de Marvel´s Spider-Man; a la derecha, el rediseño de la versión de PlayStation 5. | Fuente: Insomniac Games

Bryan Intihar, director creativo de Insomniac Games, denunció haber recibido amenazas por parte de personas disconformes con el rediseño de Peter Parker en la remasterización del videojuego Marvel´s Spider-Man que saldrá para PlayStation 5.

A través de su cuenta en Twitter, el desarrollador dijo que no es “cool” recibido este tipo de mensajes, por lo que hizo una invocación a los fanáticos de ser respetuosos con los cambios implementados.

“A nuestros fans de Spidey: aprecio totalmente su pasión, pero enviarme mensajes amenazantes de ‘Te cazaremos y te encontraremos’ o ‘Arregla esto ahora’ no es cool. Con lo que está sucediendo en el mundo de hoy, seamos una fuerza para el bien y seamos respetuosos unos con otros. Gracias”, tuiteó Intihar.

El desarrollador recibió el respaldo Neil Druckmann, director de Naughty Dog, quien también recibió amenazas por las decisiones creativas del aclamado videojuego The Last of Us Part II. “Lamento que tengas que lidiar con esta porquería, Bryan”, escribió.

Esta semana, Insomniac Games mostró el rediseño que tendrá Peter Parker en la remasterización de Marvel´s Spider-Man que llegará para PlayStation 5. Este cambio causó polémica en las redes sociales, al punto que el estudio tuvo que salir a aclarar las razones del rediseño y pedir comprensión a los fans.

“En las conversaciones sobre el futuro de la saga y el salto a PS5, se hizo evidente que para dar un aspecto incluso más creíble de los personajes había que encontrar un rostro que encajase mejor con el actor Yuri Lowenthal (quien interpreta a Peter Parker)”, señaló Insomniac Games en un comunicado.

