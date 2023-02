Famosos youtubers se han mudado a Andorra como Willyrex y Rubius. Ibai, el más conocido de ellos, ha decidido quedarse en el país. | Fuente: Composición

Nuevamente los youtubers españoles, los más conocidos en la comunidad hispanohablante, han hecho noticia por el tema de impuestos. El Rubius, creador de contenidos con 30 millones de suscriptores, ha anunciado que se mudará a Andorra, considerado un paraíso fiscal, y ha reabierto el debate en la industria.

El conocido youtuber anunció en uno de sus streamings que se mudará a Andorra este año “porque todos sus amigos están allí”. Sin embargo, “es un plus” el tema de impuestos.

"Llevo, literal, diez años de mi carrera en YouTube pagando aquí", asegura a la vez que admite que habrá polémica sobre este movimiento. "La gente muchas veces habla sin saber y sé que va a pasar, pero no me preocupa".

Este debate hizo que otros conocidos creadores de contenidos hablen al respecto. Los más críticos, como en ocasiones anteriores, han sido Ibai y Alexelcapo, quienes consideran que, los grandes impuestos que pagan sirven al Estado en medio de la crisis de la COVID-19, pese a la corrupción que puede haber en el gobierno.

Este es el video de Ibai que ha vuelto a popularizarse.

Pero, ¿por qué Andorra? ¿Cuánto “pierden” los youtubers en España?

Los impuestos a youtubers en España

La razón de su salida del país está fuertemente influenciada por los impuestos. En España, según el monto que percibas anualmente, se te puede cobrar hasta un 50% de renta. Esta cantidad (progresiva y cambiante según la localidad española en la que habites) ha sido motivo para que distintos youtubers y streamers hayan decidido buscar otro país dónde los impuestos estén “acordes a sus intereses”, ya que están siendo afectados directamente con la recaudación. A partir de los 60 mil euros anuales, el Impuesto español sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) te aplica un 45% sobre tus ganancias anuales.

Escala de impuestos según tus ganancias anuales | Fuente: Vandal

Según la revista Business Insider, El Rubius ganó a lo largo de 2020 más de cuatro millones de euros. Por tema de impuestos, casi 2 millones fueron dirigidos a las arcas de Hacienda en el país.

Andorra es el paraíso de los bajos impuestos

El principado de Andorra es el destino preferido por los youtubers por su bajo impuesto a la renta | Fuente: Marca

El Principado de Andorra se encuentra ubicado entre España y Francia. Rodeada de los montes Pirineos, solo 80 mil personas habitan este pequeño país que cuenta con una política recaudadora poco exigente: independientemente de la cantidad de dinero que cobres anualmente, pagarás solo el 10% como retribución al estado. La nacionalidad tampoco es exigente: solo necesitas tener buenos ingresos mensuales para poder residir aquí y una cierta cantidad de meses de residencia.

Para darnos una idea, Willyrex y Vegetta777, los pioneros en este éxodo hacia el principado, ganaban en estimaciones brindadas por la web Top Trending, entre 1.5 y 3 millones de dólares anuales. Es por eso que encontraron en Andorra una nueva oportunidad para vivir sin tener que declarar tanto dinero. Y varios youtubers han seguido sus pasos, desde TheGrefg, Poker, Staxx, Fargan o Abel, en movimientos que no necesitan mayor investigación que ver sus videos en sus canales de internet. Todos declararon que viajaban por mejores condiciones de vida, salud y de internet. Sin embargo, solo Lolito Fernandez ha sido directo con sus intenciones de mudanza: “Me voy porque me sablean con los impuestos y España me ha dado muy poco”.

¿Ahorro para futuro o irresponsabilidad con tu nación?

La carrera de youtuber es efímera: hoy puedes estar en la cima y mañana ser un completo desconocido. Más allá de las ventajas económicas que disfrutarás por el esfuerzo realizado como patrocinios de empresas privadas, tu propia línea de ropa o catálogos de libros y los miles de euros que Youtube te pagará por cada video con millones de visitas, queda el riesgo de desaparecer por completo si es que no trazas algún camino alterno estable a futuro.

Por otro lado, aunque no está penado ni legislado, el cambio de domicilio ha sido fuertemente criticado por las comunidades y los seguidores de estos creadores de contenido por ser considerado como “una falta moral hacia la tierra que te vio nacer y crecer”. Resaltan que este dinero, por más que tú no lo vayas a utilizar directamente, sirve para la inversión pública en educación, salud y transporte en el país.

El debate está otra vez en el país iberoamericano. La Hacienda española solo busca que justifiques que residas en Andorra un mínimo de 183 días al año para considerar legal el procedimiento. Sin embargo, es necesario también que realice alguna enmienda a sus leyes para que sus personalidades, entre ellas los youtubers, dejen de emigrar al extranjero por considerar las políticas españolas de recaudación como "asfixiantes" y se pueda aprovechar este inmenso monto ecónomico para las políticas públicas.

