El pokémon genético tendrá el protagonismo durante más de un mes en el videojuego. | Fuente: Niantic

Mewtwo ha regresado al videojuego Pokémon GO y no quiere irse. El legendario de la región Kanto ha sido confirmado como el protagonista de las incursiones EX que se llevarán a cabo desde esta semana.

Desde el miércoles 25 de septiembre hasta el 12 de noviembre, Niantic invitará jugadores para las incursiones de Mewtwo con el movimiento Bola Sombra, tanto en su versión normal como shiny.

Para conseguir un pase de incursión, deberás ganar una incursión en gimnasios que otorguen dicho privilegio. La recomendación es invitar a ultraamistades o personas con una amistad sin igual para derrotarlo.

Mewtwo con Onda Mental, el actual jefe de incursión nivel 5, dejará las raids en las últimas horas para dar el pase a Giratina modificado, el cual también llegará en forma variocolor.

