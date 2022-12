Podrás obtener al Pokémon Gruta y un Tentacool variocolor gracias a los eventos del juego preparados para noviembre. | Fuente: Niantic

Como ya es costumbre, Niantic ha revelado los nuevos eventos que tiene preparados para todos los usuarios de Pokémon GO en noviembre. La compañía desarrolladora ha informado a través de una publicación en el blog oficial del juego que este mes no será la excepción en su reciente campaña de celebraciones que viene realizando.

La publicación revela que este mes llegará un evento conocido como Semana Supereficaz que permitirá a los entrenadores poder capturar Pokémon que pueden ser muy útiles en la lucha contra el Team GO Rocket, sobre todo con la reciente llegada de Giovanni y los otros líderes de la organización, y además tendrán la oportunidad de conseguir un Tentacool shiny. Este tiempo especial esta planeado desde las 16:00 horas del martes 19 de noviembre hasta el martes 26 de noviembre hasta la misma hora.

Tentacool y Tentacruel en su versión variocolor. | Fuente: Niantic

También, se confirmó la llegada del Pokémon legendario Terrakion. Esta poderosa criatura perteneciente al trio legendario de Unova podrá ser hallado en las incursiones de cinco estrellas por lo que se recomienda neutralizarlo con Pokémon de tipo agua, planta, lucha o psíquico ya que son muy efectivos en su contra. El legendario Pokémon tipo roca/lucha podrá encontrarse desde las 16:00 horas del martes 26 de noviembre hasta el martes 17 de diciembre a la misma hora.

Guía para poder combatir a Terrakion de la forma más eficiente. | Fuente: Pokémon GO Hub

Por último, Niantic presentó un evento conocido como Festival de la Amistad. Esta celebración permitirá a los jugadores dar con el paradero de los miembros de familias Pokémon como Nidoran macho, hembra y sus evoluciones. Adicionalmente, los intercambios entre usuarios se aumentarán a dos por día y requerirá la mitad de Polvo Estelar usual, así como también el aumento de poder de los enfrentamientos en las incursiones con amigos. El evento se realizará desde las 16:00 horas del miércoles 27 de noviembre hasta el lunes 2 de diciembre a la misma hora.

Pokémon GO viene recompensando el arduo trabajo de sus jugadores con cada nuevo mes que pasa y no cabe duda de que no piensa dejar de lado a noviembre. Solo queda esperar a ver que sorpresas trae el juego a medida que se acerca el fin de año.

Pokémon GO esta disponible para dispositivos móviles con sistema operativo iOS y Android.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify.

Te sugerimos leer