El equipo Rocket de Pokémon GO presenta líderes no vistos en el anime tradicional. | Fuente: Niantic

Desde inicios de noviembre, los líderes del equipo Team GO Rocket han llegado al videojuego Pokémon GO para desafiar a los miles de entrenadores de este popular título. Sus desafíos son más que complicados, por lo que una guía para derrotarlos no está de más.

Cliff, Arlo y Sierra son los villanos que interrumpirán tu búsqueda en el juego. Además, Giovanni, el clásico líder de la agrupación, también ha llegado con legendarios oscuros que tendremos que purificar.

"Acechando las sombras" nos pide, primero, encontrar Pokeparadas invadidas por miembros del Team GO Rocket y derrotarlos. Al hacerlo, se te brindará componentes misteriosos, los cuales serán necesarios para construir un radar que nos acerque a estos personajes.

Luego, es recomendable usar este tipo de criaturas (con CP entre 3000 y 3500) para cada uno:

Pokémon para derrotar a Arlo: Tyranitar, Entei, Mamoswin, Gyarados, Crobat, Magnezone y Scizor.

Pokémon para derrotar a Cliff: Machamp, Mamoswine, Mewtwo, Infernape, Torterra, Flygon y Snorlax.

Pokémon para derrotar a Sierra: Machamp, Giratina, Gardevoir, Lapras, Dragonite y Houndoom.

Las recompensas que podremos obtener varían desde Max Revivir, Poción Máxima, Piedra Unova y Piedra Sinnoh.

Pokémon GO está disponible para dispositivos móviles con sistema operativo iOS y Android. Puedes revisar más información en el siguiente enlace.

