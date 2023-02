El mes con mayores ingresos en el año fue agosto, luego de la inclusión del Team Rocket. | Fuente: Niantic

Cuando salió al mercado, Pokémon GO rompió con todos los paradigmas de los videojuegos. Podías ver a cientos de personas en las calles buscando criaturas virtuales, mientras que en las noticias locales no veías más que reportajes sobre esta creciente fiebre. Pasaron los meses y las multitudes de jugadores ya no eran frecuentes. Muchos piensan que el título había perdido su impacto, pero no. Sigue igual de fuerte, incluso más, que antes.

El portal Sensor Tower ha lanzado un reporte sobre el videojuego de Niantic y ha afirmado que Pokémon GO ha conseguido su mejor año en ingresos con un total de 894 millones de dólares.

Crecimiento de los ingresos en el videojuego | Fuente: Sensor Tower

Pokémon GO no tenía un año tan exitoso desde el año de su lanzamiento, cuando obtuvo 832 millones de dólares en ingresos. El siguiente, 2017, fue el peor en cuanto a dinero.

El reporte informa que el país que generó mayores ingresos a la compañía fue Estados Unidos con 335 millones de dólares en el juego, un 38% del total. Japón ocupa el segundo lugar con 286 millones de dólares (32%) y Alemania es el tercero con 54 millones (6%).

Sin embargo, este juego no es el más exitoso en el mundo. Pese a las grandes cantidades de dinero que mueve, Candy Crush Saga y Honor of Kings (Arena of Valor) lo superan.

Pokémon GO esta disponible para dispositivos móviles con sistema operativo iOS y Android. Recuerda que también puedes revisar todos los detalles del último Día de la Comunidad del año en el siguiente enlace.

