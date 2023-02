Colette fue creado inicialmente para el videojuego de realidad virtual de Medal of Honor. Posteriormente, saltó a las ferias de cine. | Fuente: The Guardian

Durante la 93ª ceremonia de entrega de los Oscar, ‘Colette’ se llevó la estatuilla por Mejor corto documental y, con ello, ganó el primer premio para la industria de los videojuegos.

‘Colette’ fue producido por Oculus Studios y Respawn Entertainment, en apoyo de Electronic Arts, como parte del juego de disparos en realidad virtual Medal of Honor: Above and Beyond. El corto se encuentra en la sección de ‘Galería’, sobre veteranos de la Segunda Guerra Mundial.

El primer Oscar para los videojuegos

Mientras vas avanzando en el juego, podrás desbloquear esta obra documental de 24 minutos en el título lanzado para Oculus VR que habla sobre la Resistencia Francesa contra los nazis.

Dirigida por Anthony Giacchino, la película cuenta la historia de Colette, que ahora tiene 90 años y es uno de los últimos miembros supervivientes de la Resistencia Francesa. Después de la guerra, se negó a poner un pie en Alemania, pero finalmente fue persuadida por una joven estudiante de historia, Lucie Fouble. Una vez allí, visita el campo de concentración nazi donde fue asesinado su hermano, Jean-Pierre.

"El verdadero héroe aquí es la propia Colette, que ha compartido su historia con integridad y fuerza", dijo el director de producción de Oculus Studios, Mike Doran, en un comunicado. “Como vemos en la película, la resistencia requiere coraje, pero enfrentar el pasado de uno puede requerir aún más. Permitirnos preservar esta peregrinación para las generaciones futuras fue un verdadero acto de valentía y confianza.

La película se puede ver gratis en el sitio web de The Guardian aquí.

"Colette" ya ganó el premio al Mejor Cortometraje Documental en el Big Sky Documentary Film Festival; el premio Young Cineastes de Palm Springs ShortFest; Mejor Cortometraje Documental en el Festival Internacional de Cine de St. Louis; y Mejor Director en el Fargo Film Festival.

