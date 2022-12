El videojuego dejará de ser operativo en millones de equipos. | Fuente: Niantic

Pokémon GO, pese a su largo tiempo en el mercado, sigue siendo uno de los videojuegos más populares del momento, manteniendo millones de jugadores en todo el mundo. Sin embargo, las continuas actualizaciones están haciendo que muchos de ellos pierdan el soporte oficial en sus equipos.

Niantic, la compañía desarrolladora, ha anunciado una lista de móviles que ya no podrán contar con el juego debido a sus sistemas operativos desfasados, lo que hace que ya no puedan seguir jugando desde sus móviles.

En el caso de Android, los celulares con el SO previo a Android 5 ya no podrán contar con Pokémon GO. En el caso de iOS, serán los perjudicados los de iOS 10, iOS 11, y los dispositivos iPhone 5s y 6.

Esta actualización llegará en octubre, aún sin fecha concreta. El resto de usuarios que no han sido nombrados, no deberán cambiar nada ni actualizar nada para seguir disfrutando del juego.

Todo parece apuntar a un cambio general en las API de AR tanto de Android como iOS. En el caso de los iPhone más antiguos la limitación está en la memoria RAM de ambos modelos.

