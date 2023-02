La leyenda del deporte falleció en el primer mes del año. | Fuente: 2k Sports

La compañía desarrolladora del videojuego NBA 2k20, 2k Sports, ha lanzado un emotivo homenaje dedicado al jugador Kobe Bryant, quien falleció en un accidente de helicóptero el pasado 26 de enero.

A través del salto gráfico del personaje en la famosa saga de esports, la leyenda del deporte se hace presente tratando de lanzar un tiro libre. En las imágenes se aprecia su figura desde NBA 2k1 hasta el motor del NBA 2k20.

Su imagen quedará para siempre en dichos videojuegos y su legado será recordado en el futuro. Descansa en paz, Kobe.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics, tecnología, redes sociales y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify.

Debido a su trayectoria como uno de los jugadores más reconocidos de la NBA, Bryant fue constantemente presentado en portadas y spots publicitarios de la serie. Además de ser la estrella de NBA 2K10 y NBA 2K17, con una ‘edición leyenda’ de colección, el jugador fallecido a los 41 años apareció como comentarista en NBA 2K18 y en múltiples videojuegos de baloncesto.

Kobe Bryant también apareció en otros videojuegos como Kobe Bryant in NBA Courtside, NBA 3 on 3 Featuring Kobe Bryant, NBA ’09: The Inside y hasta en las vallas publicitarias de títulos como Call of Duty: Black Ops y Guitar Hero: World Tour.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics, tecnología, redes sociales y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify.

Te sugerimos leer