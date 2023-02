El siguiente título de la franquicia estará centrado en Xehanort, el antagonista principal. | Fuente: Square-Enix

Square-Enix ha sorprendido a los fans de franquicia Kingdom Hearts al anunciar Project Xehanort, un misterioso videojuego para móviles que tomará lugar en el universo creado por Tetsuya Nomura.

A través de una nueva cuenta de Twitter nombrada @projectxehanort, la compañía desarrolladora describe este título como “una experiencia Kingdom Hearts totalmente nueva”. Además, se ha anunciado una campaña en la red social que tiene como objetivo adivinar el nombre del siguiente juego de la serie.

El twit de la nueva cuenta de Square-Enix: Project Xehanort. | Fuente: Twitter/@projectxehanort

La información presentada en la página web oficial del proyecto nos da una pista del enfoque del videojuego. Debajo de la fotografía de un joven Xehanort, se puede leer la frase “why did he become the seeker of darkness?” haciendo referencia al camino que el antagonista principal tomó en sus años mozos. Es muy probable que la trama explore aún más la motivación del personaje para actuar como hizo a lo largo de la historia.

El pasado de Xehanort se ha mantenido oculto a lo largo de los ocho videojuegos de la franquicia. | Fuente: Square-Enix

Project Xehanort, título provisional del videojuego, será lanzado en la primavera de 2020 y estará disponible para dispositivos móviles iOS, Android y Amazon. Puedes acceder a la página de esta entrega a través del siguiente enlace.

Sobre Kingdom Hearts

Kingdom Hearts es una franquicia de videojuegos del género RPG de acción creada por Square-Enix (originalmente Square) en 2002. Esta serie surge de la colaboración entre Disney y la compañía japonesa por lo que en sus múltiples entregas aparecen personajes icónicos de las películas de la compañía de Mickey Mouse.

La historia sigue las aventuras de Sora, un intrépido joven que habita en la Islas del Destino pero que, de un momento a otro, se ve involucrado en un evento catastrófico que amenaza la seguridad de múltiples universos. Sora, acompañado por Donald y Goofy, deberá resolver la situación mientras descubren más acerca de los personajes que mueven los hilos detrás de ellos.

