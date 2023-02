Hyper Scape es un videojuego free-to-play. | Fuente: Ubisoft

La compañía francesa Ubisoft anunció que el videojuego Hyper Scape, su incursión en el género battle royale, ya tiene fecha de lanzamiento oficial: 11 de agosto.

La primera temporada del videojuego, llamada The First Principle, estará disponible gratis para las plataformas PC, PlayStation 4 y Xbox One.

En tanto, la beta abierta del juego, disponible actualmente, terminará este domingo, 2 de agosto, para ultimar los detalles para el lanzamiento oficial.

“Hemos aprovechado nuestros periodos de prueba (en PC) para desarrollar y publicar actualizaciones frecuentes, sobre todo en el balance global. Con esas actualizaciones ya estamos listos para dar la bienvenida a los jugadores de consolas, con un montón de nuevos contenidos para disfrutar”, comentó Graeme Jennings, productor senior de Hyper Scape.

“Aunque el juego ya ha estuvo disponible en PC desde nuestra primera fase de prueba, la primera temporada es para nosotros el verdadero lanzamiento de Hyper Scape”, sentenció.

En un comunicado, Ubisoft confirmó que Hyper Scape “soportará la progresión cruzada entre plataformas”.

