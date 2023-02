Ghost of Tsushima se estrenó el pasado 17 de julio, en exclusiva para PlayStation 4. | Fuente: PlayStation

Sony informó que su videojuego Ghost of Tsushima vendió 2,4 millones de unidades en sus primeros tres días en el mercado, lo que la encumbró como la nueva franquicia más exitosa de su consola PlayStation 4.

“Felicitaciones, Sucker Punch, y gracias a los fans de todo el mundo por participar en el viaje de Jin”, comentó compañía japonesa en sus redes sociales.

El hito conseguido por Ghost of Tsushima hace referencia únicamente a las nuevas propiedades intelectuales, ya que lo conseguido por este videojuego no alcanza las cifras de The Last of Us: Part II o Final Fantasy VII Remake.

Ghost of Tsushima se estrenó el pasado 17 de julio, siendo muy bien recibido por la prensa especializada y por los usuarios. “Ghost of Tsushima muestra la madurez narrativa a la que ha llegado Sucker Punch, con una historia soberbia, muy bien contada y un desarrollo de personajes notable”, destacó el blog Más Consolas en su análisis.

El título de Sucker Punch ha tenido tal éxito que se ha agotado en varias tiendas de Japón, un mercado históricamente reticente a producciones foráneas, tal como informó la cuenta oficial de PlayStation en el gigante asiático.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.

Te sugerimos leer