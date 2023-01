Nolan tiene 11 películas en su filmoteca, incluida la exitosa trilogía de Batman. | Fuente: AFP

El reconocido cineasta Christopher Nolan ha mostrado su interés por llevar algunas de sus películas al mundo de los videojuegos.

Nolan, en una entrevista con Geoff Keighley, director de The Game Awards (donde presentó la categoría de Mejor Juego del Año), afirmó que está “definitivamente interesado” en llevar una de sus producciones a esta industria.

“Hacer películas es complicado; toma mucho tiempo. Hacer videojuegos es incluso mucho más complicado y toma incluso más tiempo”, explicó.

“La forma en la que funciona la industria de los videojuegos -y esto lo sabes mucho mejor que yo- es realmente difícil… ya sabes, no puedes… no quieres estar haciendo un juego de licencia, no quieres ligarlo a algo usando una marca establecido por una firma”, mencionó el director. ““Es lo mismo cuando alguien hace la adaptación de videojuego al cine, no quieres que sea algo que depende de la marca, quieres que sea algo genial por méritos propio”.

Nolan agregó que una vez "fue bastante lejos" hacia la adaptación de su película "Inception" de 2010 a un videojuego antes de abandonar el proyecto. Pese a que nunca llegó a realizarse, se muestra interesado porque esto algún día suceda: “es definitivamente algo que me interesa; es un mundo increíble”.

Aunque la trilogía de películas de Batman de Nolan nunca se adaptó a un videojuego, su película aclamada por la crítica "The Dark Knight" se estrenó un año antes del lanzamiento de Batman: Arkham Asylum del desarrollador de juegos Rocksteady Studios, algo que resultó beneficioso. Eso sí, su acercamiento más cercano con la industria fue este año con Fortnite, cuando estrenó completamente Tenet en el videojuego.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.

Te sugerimos leer