Este es el nuevo tráiler de Captain Tsubasa: Rise of New Champions. | Fuente: Bandai Namco

La compañía japonesa Bandai Namco publicó un nuevo tráiler de Captain Tsubasa: Rise of New Champions, basado en el modo historia del esperado videojuego, basado en el manga/anime que en nuestro país se hizo popular con el nombre de Los Supercampeones.

En el avance, se recrean icónicas escenas del tercer campeonato nacional que jugó el Nankatsu (Niupi, por estos lares), en el que el protagonista de la serie, Tsubasa Ōzora (Oliver Atom), supera a diversos rivales mientras perfecciona su Drive Shot, el popular ‘Tiro de remate’.

Los demás protagonistas de la saga, como Kojiro Hyuga (Steve Hyuga), Hikaru Matsuyama (Armand Callahan), Ken Wakashimazu (Richard Tex-Tex), los hermanos Tachibana (los hermanos Koriotto), entre otros, también aparecen en el video, con sus respectivos arcos argumentales y mostrando sus distintas habilidades.

Del tráiler se infiere que las cinemáticas estarán integradas con el gameplay, para hacer más fluido el desarrollo de la campaña.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions aún no tiene fecha de lanzamiento oficial, pero llegará este 2020 para las plataformas PlayStation 4, Nintendo Switch y PC.

