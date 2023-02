Captain Tsubasa: Rise of New Champions llega este año para distintas plataformas. | Fuente: Bandai Namco

La compañía japonesa Bandai Namco anunció un nuevo videojuego basado en el popular manga/anime Captain Tsubasa, más conocido en Latinoamérica como Los Supercampeones.

Se trata de Captain Tsubasa: Rise of New Champions, que llega al mercado este año para las plataformas PlayStation 4, Nintendo Switch y PC.

Bandai Namco acompañó su anuncio con un tráiler en el que se puede ver a los principales personajes del manga/anime en acción.

Del avance, se desprende que Rise of New Champions será una suerte de simulador de fútbol arcade, incluyendo las vistosas jugadas y supertiros de los personajes del manga/anime.

“Captain Tsubasa: Rise of New Champions no es un juego que se haya creado pensando únicamente en los amantes del manga, sino para que pueda ser disfrutado por los aficionados al fútbol de todo el mundo”, destacó Hervé Hoerdt, representante de Bandai Namco.

La compañía no ha dado muchos más detalles sobre el juego, como si tendrá un modo campaña u opciones para el multijugador online, limitándose a decir que Rise of New Champions tendrá una jugabilidad “accesible” con “numerosos modos de juego”.

