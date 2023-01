Si bien no supera a Mario Kart Tour, el título para móviles de Activision ha irrumpido con éxito en el mercado de smartphones | Fuente: Activision

El éxito de Call of Duty no conoce de plataformas y la nueva entrega para móviles de la franquicia lo ha demostrado. Call of Duty: Mobile ha sido descargado más de 20 millones de veces, una cifra impresionante para un juego que solo lleva tres días en el mercado. Con este número, el título ha logrado igualar e incluso superar a algunos battle royale y otros shooters en la misma plataforma.

Las estimaciones del portal Sensor Tower no solo revelan la cantidad de veces descargadas, sino también otros datos interesantes respecto al flujo de las partidas dentro del juego. El día de su lanzamiento, se jugaron 57,5 millones de partidas en todo el mundo y para hoy, 4 de octubre, la cifra ha aumentado a 136,8 millones de partidas. Un descomunal logro que registra una media de 1,6 millones de partidas por hora.

Además, el shooter de Activision ha generado unos dos millones de dólares en ingresos. Recordemos que el juego tiene utiliza el modelo free-to-play lo que significa que basta con descargarlo y jugar para tener acceso a todos los modos de juego y armas sin algún beneficio in-game. Las microtransacciones están en los ítems cosméticos para personalizar a tu personaje. Aún así, Call of Duty: Mobile registra una ganancia de 27.777 dólares por hora.

Otro dato interesante es la cantidad de descargas por localización geográfica. El juego ha sido un absoluto éxito en Oriente con el 14% de usuarios provenientes de India, un país con un alto consumo en contenido digital en móviles.

Call of Duty: Mobile ha conseguido un despegue destacable pero aún no esta en todas sus facultades para hacerle frente a otros éxitos como Mario Kart Tour, juego para móviles de Nintendo que ha conseguido cifras exorbitantes en su semana de lanzamiento. A pesar de eso, el fruto de la colaboración entre Activision y Tencent ha empezado con el pie derecho y con la próxima llegada del modo Zombies, podemos suponer que le irá incluso mejor.

Call of Duty: Mobile esta disponible para dispositivos móviles Android y iOS. Además, Activision ha lanzado un emulador oficial para computadoras que permite a los usuarios demostrar todas sus habilidades con el uso del mouse y teclado. Entérate como descargar el emulador en el siguiente enlace.

