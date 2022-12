Estos son los nominados al GOTY en los BAFTA Games 2020. | Fuente: BAFTA

La Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión anunció este martes sus nominados a los BAFTA Games 2020, su prestigiosa premiación dedicada a la industria de los videojuegos.

Control, de los finlandeses de Remedy Entertainment, y Death Stranding, el más reciente título del japonés Hideo Kojima, son los títulos más nominados, con 11 menciones, mientras que el remake de Resident Evil 2 -que tuvo una muy buena acogida el año pasado- no obtuvo ninguna mención.

Los nominados a mejor videojuego del año son Control, del ya mencionado estudio Remedy; Disco Elysium, de los británicos de ZA/UM; Luigi's Mansion 3, de Nintendo; Outer Wilds, del Mobius Digital; Sekiro: Shadows Die Twice, de los japoneses de From Software; y el curioso Untitled Goose Game, de los australianos de House House.

La ceremonia de premiación de los BAFTA Games 2020 se realizará el próximo 2 de abril.

Estos son los nominados para todas las categorías:

Mejor videojuego

ControlDisco ElysiumLuigi's Mansion 3Outer WildsSekiro: Shadows Die TwiceUntitled Goose Game

Mejor videojuego británico

DiRT Rally 2.0Heaven's VaultKnights and BikesObservationPlanet ZooTotal War: Three Kingdoms

Mejor animación

Call of Duty: Modern WarfareControlDeath StrandingLuigi's Mansion 3Sayonara Wild HeartsSekiro: Shadows Die Twice

Mejor audio

Ape OutCall of Duty: Modern WarfareControlDeath StrandingStar Wars Jedi: Fallen OrderUntitled Goose Game

Mejor videojuego más allá del entretenimiento

Civilization VI: Gathering StormDeath StrandingKind WordsLife is Strange 2 (Episodes 2-5)Neo CabRing Fit Adventure

Mejor diseño

Baba Is YouControlDisco ElysiumOuter WildsSekiro: Shadows Die TwiceWattam

Mejor multijugador

Apex LegendsBorderlands 3Call of Duty: Modern WarfareLuigi's Mansion 3Tick Tock: A Tale for TwoTom Clancy's The Division 2

Mejor debut

Ape OutDeath StrandingDisco ElysiumKatana ZeroKnights and BikesManifold Garden

Mejor logro artístico

Concrete GenieControlDeath StrandingDisco ElysiumKnights and BikesSayonara Wild Hearts

Mejor videojuego móvil

Assemble With CareCall of Duty: Mobile DeadMan's PhonePokémon GoTangle TowerWhat the Golf?

Mejor videojuego como servicio

Apex LegendsDestiny 2Final Fantasy XIV: ShadowbringersFortniteNo Man's Sky: BeyondPath of Exile

Mejor videojuego familiar

Concrete GenieKnights and BikesLuigi's Mansion 3Untitled GooseGame Vacation SimulatorWattam

Mejor música

ControlDeath StrandingDisco ElysiumOuter WildsThe Legend of Zelda: Link's AwakeningWattam

Mejor narrativa

ControlDisco ElysiumLife is Strange 2 (Episodes 2-5)Outer WildsThe Outer WorldsStar Wars Jedi: Fallen Order

Mejor licencia original

Baba Is YouControlDeath StrandingDisco ElysiumOuter WildsUntitled Goose Game

Mejor logro técnico

A Plague Tale: InnocenceCall of Duty: Modern WarfareControlDeath StrandingMetro ExodusSekiro: Shadows Die Twice

Mejor actuación principal

Laura Bailey como Kait Diaz en Gears 5Courtney Hope como Jesse Faden en ControlLogan Marshall-Green como David en Telling LiesGonzalo Martin como Sean Diaz en Life is Strange 2 (episodes 2-5)Barry Sloane como Capitán Price en Call of Duty: Modern WarfareNorman Reedus como Sam en Death Stranding

Mejor actuación secundaria

Jolene Andersen como Karen Reynolds en Life is Strange 2 (episodes 2-5)Troy Baker como Higgs en Death StrandingSarah Bartholomew como Cassidy en Life is Strange 2 (episodes 2-5)Ayisha Issa como Fliss en The Dark Pictures Anthology: Man of MedanLéa Seydoux como Fragile en Death StrandingMartti Suosalo como Ahti el conserje en Control

