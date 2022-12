La película ha debutado con el pie derecho en la taquilla mundial | Fuente: Legendary Pictures

'Detective Pikachu’ ha logrado gran expectativa en los cines de todo el mundo debido a múltiples factores. El aplaudido diseño de las criaturas en la vida real y las críticas positivas de la prensa especializada que la han posicionado “como una de las mejores películas de videojuegos de la historia” solo han elevado las ganas de los fanáticos de poder verla en pantallas gigantes.

El proyecto se encuentra basado en el videojuego homónimo de Nintendo 3DS, título alterno a la saga principal. Sin embargo, hay un detalle especial que ha llamado la atención desde los tráilers: no hay combates pokémon.

Varios miembros del equipo de desarrollo conversaron con Polygon al respecto. El director de la película, Rob Letterman, afirma que, primero, el concepto fue distinto: “Parte del concepto de [The Pokémon Company] para Detective Pikachu fue crear una nueva región, Ryme City, que tenía un nuevo set de reglas. Querían que los Pokémon no estuvieran en PokéBalls. Querían una región donde los humanos y los Pokémon tuvieran una relación diferente donde coexistieran. Los Pokémon podrían ser familiares de los seres humanos”.

Aquí, Benji Samit, guionista, explicaría el tema de los combates: “Muchos de los elementos clásicos de una historia de Pokémon no estaban realmente a nuestra disposición . En Ryme City, no hay batallas, no hay entrenadores, no hay PokéBalls. A menudo pensábamos que era como escribir una película de Star Wars sin un sable de luz o la Fuerza o algo así. Los elementos clave simplemente no son parte de este mundo”.

Finalmente, el co-guionista Dan Hernández, comentó sobre la reacción que traería esta característica en la película: “Realmente queríamos asegurarnos de que las personas a las que tal vez les gustaban más los Pokémon lo entendieran desde el primer momento en la película, estas son criaturas que no solo eran fantásticas en la forma en que se ven, sino también en la forma en que se comportan. Los poderes que tienen aumentan las apuestas para esta ciudad, donde cualquiera de estas criaturas podría causar un daño increíble o crear un problema enorme”.

‘Detective Pikachu’ ya se encuentra en cines desde el 9 de mayo.

¿Qué opinas?

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify.

Te sugerimos leer