Messi e Ibai coincidieron en un evento en el que Ibai, ganado por los nervios, ignoró casi por completo al jugador de fútbol. | Fuente: Twitter

El jugador del Manchester City, Sergio “Kun” Agüero, se ha convertido en el streamer con mayor crecimiento en medio de la cuarentena y la paralización de las ligas profesionales de fútbol. El también seleccionado argentino es la sensación de las redes gracias a sus reacciones y gameplays en Twitch, hecho que lo ha unido a distintos gamers ya establecidos de la escena.

Uno de ellos es Ibai Llanos, el famoso personaje español que es uno de los más influyentes de toda la comunidad de videojuegos. En una de sus últimas llamadas, sin embargo, un tercer personaje ha entrado en la conversación: Lionel Messi.

Ibai y el Kun se encontraban debatiendo sobre las imágenes en las que el gamer conoce a Messi en un evento en España. En aquella ocasión, Ibai fue criticado por “ignorar” al astro de fútbol.

Cuando Ibai le pedía a Sergio que le diga a su amigo Messi que lo perdone, el jugador le envió un mensaje de audio por WhatsApp: "Kun estoy viendo el vídeo que estás haciendo con Ibai, decile que está todo bien, que no pasa nada. Me fue parando, me dejó remal delante de todos, pero no pasa nada”. Las risas estallaron.

Los mejores momentos del streaming del Kun pueden ser vistos en YouTube, siendo uno de los más populares de la plataforma. Si quieres verlo en vivo, puedes seguirlo en su canal de Twitch.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.

Te sugerimos leer