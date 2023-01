La máquina está a la venta con un stock limitado de unidades. | Fuente: Jersey Jack Pinball

Si eres un aficionado del rock, y especialmente de los Guns N ‘Roses, este pinball es para ti. La agrupación se unió a Jersey Jack Pinball, empresa de fabricación de estas máquinas en EE. UU., para diseñar su propia máquina llamada Not in this Lifetime.

El guitarrista Slash trabajó de forma práctica con el diseñador de Jersey Jack Pinball , Eric Meunier, durante más de dos años, para desarrollar el juego. Como co-diseñador, Slash diseñó jugadas y acciones específicas del juego, riffs de guitarra grabados, música, voz y video para el nuevo juego, así como cuatro características de guitarra únicas para cuatro modos jugables en el juego.

"Ha sido una experiencia muy gratificante trabajar con Jersey Jack en la nueva máquina de pinball GN'R 'Not In This Lifetime'", mencionó Slash "Los juegos de pinball de Jersey Jack son algunos de los pines más singulares y hermosos jamás hechos y me siento honrado de haber podido trabajar con su brillante equipo para diseñar uno de los pines de rock 'n' roll más originales y emocionantes jamás producidos".

El pinball, cuyo nombre le debe a la gira mundial Not in this Lifetime, está basado en el modelo clásico, con el juego clásico, pero lleno de detalles que un fanático de la banda podría reconocer: canciones y un escenario retratado en cada rincón de la máquina.

Sin embargo, el precio no es nada barato. La versión estándar cuesta 6500 dólares, mientras que la de colección con firmas de sus integrantes, además de material inédito de la banda como discos, grabaciones de conciertos, esculturas, spinners, y más, cuesta 12 mil dólares.

