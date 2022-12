El actor de doblaje Juan Fernández le da la voz a Davos Seaworth | Fuente: HBO

Del último episodio de ‘Game of Thrones’ se ha hablado demasiado: de que no tiene correcta iluminación, de que tuvo el mejor final de un episodio de la serie hasta el momento o de que es la mejor batalla librada en este universo fantástico, pero lo descubierto en el doblaje español se ha llevado toda la atención de los fanáticos en las últimas horas.

Las traducciones españolas ya son conocidas por ser muy distintas al español latino. Ejemplo vemos en “A todo gas” (la franquicia de Rápidos & Furiosos) u “Onda Vital” (Kamehameha de Gokú). Sin embargo, el caso del episodio 3 de la octava temporada de Game of Thrones mantiene una razón distinta.

En el momento en el que Ser Davos intenta que Daenerys lo vea para encender las trincheras en un momento crítico, grita “she can’t see us”, es decir, “ella no puede vernos”. Al parecer, los actores de doblaje en español no reconocieron la frase y no lo tradujeron, dándole el sentido de “sicansíos”:

Ante la repercusión del caso, el actor de voz Juan Fernández se defendió en Twitter por la traducción. Mencionó que los supervisores y el director del estudio le brindaron el guion:

España afronta una serie de complicaciones en la industria del doblaje, con huelgas por mal ambiente laboral y abuso en la industria. Este suceso, más allá de la broma, solo ha puesto en relevancia la grave situación que acarrea la escena. Es importante señalar que los actores no suelen conocer el guión original ni las escenas completas de los episodios que graban por confidencialidad.

