¡No te puedes perder esta versión andina del tema de Game of Thrones! | Fuente: Sergio Checho Cuadros

Las redes sociales han vuelto viral nuevamente la versión andina del tema de Game of Thrones creada por el talentoso Sergio Checho Cuadros usando quena, zampoña y charango; el vientista peruano realizó esta adaptación en el 2017 pero la última temporada de Game of Thrones ha reflotado su popularidad.

El penúltimo capítulo de la serie está a punto de estrenarse y la historia comienza a cerrarse dramáticamente, ¿por qué no bajar un poco los nervios escuchando un poco de música andina? Checho ha creado también versiones andinas de clásicos como “Recuérdame” de la película “Coco” o “Let it go” de “Frozen”. Puedes visitar su canal de Youtube desde este enlace.

Puedes leer la nota que RPP le realizó a Checho en este otro enlace.

