El primer tráiler de 'Sonic the Hedgehog', la película que llevará al personaje de videojuegos más querido de SEGA a las pantallas cinematográficas, ha causado revuelo. No por escenas polémicas o una trama disparatada, sino por el diseño que el erizo ha recibido. Las redes sociales no demostraron piedad y lo criticaron fuertemente, pero solo fue cuestión de horas para recibir respuesta oficial.

Jeff Fowler, director del proyecto, ha enviado un tuit desde su cuenta de Twitter que ha tranquilizado a los enojados fanáticos de la franquicia: se cambiará el diseño de Sonic.

“Gracias por su apoyo. Y por las críticas. El mensaje es alto y claro… ustedes no están felices con el diseño y desean cambios. Sucederá. Todos en Paramount y Sega están completamente comprometidos en hacer que este personaje sea lo mejor que pueda ser”, se puede leer en la publicación.

La película está prevista para la primera semana de noviembre, lo que deja al menos 6 meses de trabajo para los realizadores para cambiar el diseño de Sonic. ¿Lo lograrán? ¿O postergarán el estreno? Si es que no desean perder el tiempo, podrían inspirarse directamente de los trabajos realizados por los fanáticos, quienes le brindaron características similares a las de los videojuegos para poder causar un impacto positivo.

Quien también se llevó críticas, pero solo en el ambiente latino, fue el popular youtuber 'Luisito Comunica', personaje que dará voz a Sonic en nuestro idioma. Para fortuna, Jim Carrey se llevó los aplausos en la realización del malvado Doctor Robotnik.

