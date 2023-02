La película ha sufrido una gran cantidad de retrasos debido a renuncias y el contexto mundial. | Fuente: Composición

Luego años de retraso, cancelaciones y rumores, hay buenas noticias entorno a Uncharted. La producción de Sony que tendrá a Tom Holland como protagonista ha adelantado su estreno para el 16 de julio de 2021, meses antes del 8 de octubre previsto.

Esta noticia es sorprendente, ya que, al contrario de lo que muchas productoras están haciendo, es una de las pocas películas en adelantar su estreno. Es más, Uncharted, el cual mantiene a Ruben Fleischer (Venom) como director, aún no ha comenzado sus rodajes

Pese a ello, Sony no ha hecho lo mismo con sus otras películas. Venom 2 y la secuela de Spider-Man: Far from home se han retrasado.

La saga también contará con Mark Wahlberg en uno de sus papeles protagonistas. Aunque por el momento la película está envuelta en secretismo, el actor confesó que el proyecto tiene cierto parecido a la franquicia de Indiana Jones.

Si no has disfrutado de la franquicia de Naughty Dog, recuerda que está disponible gratuita en PlayStation 4 hasta el 5 de mayo.

