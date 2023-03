Shingeki no Kyojin estrena su episodio 10 de su temporada final se estrena este domingo. | Fuente: Shingeki no Kyojin

Muchas vidas se han perdido hasta este momento de Attack on Titan. Los fanáticos se preparan para saber si uno de sus personajes favoritos logran salir con vida de este próximo episodio.

El episodio 10 de Shingeki no Kyojin se titula "Seiron": luego de la muerte de Sasha, se verá cómo procederá Eren y el resto de Survey Corps en esta guerra por la humanidad. Este domingo, muchos quedarán con más preguntas que respuestas.

El décimo episodio de la temporada 4 de Attack on Titan se estrena este domingo 14 de febrero. Los fanáticos de la serie podrán disfrutar de un nuevo capítulo de Shingeki no Kyojin en el siguiente horario.

Perú: 3:45 p. m.

México: 2:45 p. m.

Argentina: 5:45 p. m.

Colombia: 3:45 p. m.

Chile: 5:45 p. m.

Venezuela: 4:45 p. m.

En la página oficial de Shingeki no Kyojin, el episodio 8 de la temporada 4 tiene la siguiente sinopsis: No había ningún aliado en el mundo exterior. Entonces, para sobrevivir, destruye al enemigo. No tuve más remedio que luchar. ¿Es esa la elección correcta? Nadie conoce los pros y los contras.

Plataformas para ver Attack on Titan

Crunchyroll emitirá la transmisión simultánea de cada episodio de Shingeki no Kyojin. La plataforma ofrece un prueba gratuita de 14 días para su servicio premium, aunque también hay una versión gratuita con anuncios.

La aplicación de Crunchyroll también está disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, así como en iOS y Android.

Otra plataforma es Funimation, que también transmitirá los episodios completos de Shingeki no Kyojin con subtítulos. Para poder disfrutar de este anime tendrás que registrarte en FunimationNow, que actualmente ofrece una prueba gratuita.

Funimation Now está disponible en dispositivos iOS y Android, así como en las tiendas de Microsoft, PlayStation y, recientemente, en Nintendo Switch.

