Zack Snyder admite que 'Justice League' fue “destruida” por Warner y Joss Whedon | Fuente: HBO Max

Por fin lo admitió. Zack Snyder, el director del nuevo corte de “Justice League” reveló lo que muchos querían escuchar, que Warner y Joss Whedon destruyeron el trabajo que había empezado con la película del universo extendido de DC.

No es novedad que salgan a la luz detalles sobre las disputas internas luego de que, a pedido de la Warner, el director Joss Whedon asumiera la responsabilidad de concluir la propuesta de Snyder modificándola completamente.

En una entrevista con el medio “Esquire” el director comentó que los últimos cinco años han sido los más difíciles de su vida. Esto ocasionado en gran medida luego de que Warner eligiera a Joss Whedon para terminar su primer corte de “Justice League”.

“La lección que he aprendido durante los últimos cinco años es que realmente tienes que hacer lo que amas. Realmente tienes que hacer la película que amas. Es demasiado duro cuando trabajas durante tres años en una cosa y luego la ves destruida. Eso es grande y difícil para cualquiera, como puedes imaginar”, dijo el director.

Zack Snyder ha mencionado en otras entrevistas que poder terminar su visión de la película con “Snyder Cut” ha significado una catarsis para él y para los seguidores del universo extendido de DC. Ahora alejado de las producciones de superhéroes a cargo de Warner Bros. ha decidido trabajar en producciones que le permitan explotar su libertad creativa,

Eso es lo que estaría haciendo con “Army of the Dead”, producida por la plataforma Netflix, que ha logrado una gran aceptación, lo que lo impulsará a trabajar en spin-offs y secuelas de la película de zombis.

Apenas dos meses después de presentar "Zack Snyder's Justice League", su montaje de cuatro horas de la controvertida película de superhéroes, Snyder estrena este viernes 21 de mayo en Netflix su versión particular del género zombie, al que regresa 17 años después de su debut con "Dawn of the Dead".

"Quería hacer una película tradicional de zombies, tal y como uno se la imagina, pero también llevarlo a otro nivel, que hubiera algo divertido", aseguró Zack Snyder en una entrevista con EFE.Sin las ataduras que hay detrás de la saga de Superman y Batman, el cineasta ha recuperado la receta con la que sedujo a legiones de fans en "300". Un cóctel de épica, fantasía y surrealismo que, a pesar de las licencias que aligeran la trama, mantiene involucrado al espectador en todo momento.

