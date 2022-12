Disney presentó las nuevas series de Marvel para su plataforma Disney+.

El catálogo de series de Disney y Marvel para la plataforma Disney+ sigue creciendo con los anuncias en la D23 Expo. A las anunciadas "Loki", "The Falcon and the Winter Soldier", "Wandavision" y "Hawkeye" se suman ahora tres nuevas producciones de superhéroes: "Ms. Marvel", "She Hulk" y "Moon Knight".

Sobre las nuevas series ya se habían esparcido rumores. A continuación explicamos qué es lo que se conocía de los nuevos superhéroes que serán parte del Universo Cinematográfico de Marvel.

MS. MARVEL

Se trata de una de las heroínas más representativas de Marvel, pues es la primera heroína musulmán en tener su propio cómic. ¿Qué se sabía? Pues The Hollywood Reporter anunció que Bisha K. Ali será la responsable del proyecto. Ella es la mujer detrás de "Cuatro bodas y un funeral".

La protagonista de "Ms. Marvel" se llama Kamala Khan, una mujer de ascendencia paquistaní que vive en Nueva Jersey. Obtuvo sus poderes gracias a las Nieblas Terrigen, que provocaron la aparición de algunos llamados inhumanos.

MOON KNIGHT

Este personaje tiene mucho más tiempo dando vueltas en Marvel. Apareció por primera vez en 1975 y es el álter ego de Marc Spector, un agente de la CIA de origen israelí.

Sus orígenes son algo oscuros: murió durante una misión en Egipto y fue resucitado tras hacer un pacto con el Dios Khonshu.

SHE HULK

Sobre la versión femenina de Hulk hay poca información, solo existía el rumor de que se iba a incorporar a las películas, aunque no había un pronunciamiento oficial.

No existen detalles de fecha de estreno, protagonistas ni equipo de producción.

