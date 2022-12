La nueva 'Dune' es protagonizada por Timothée Chalamet y Zendaya. | Fuente: Warner Bros.

La compañía de producción Legendary Entertainment, que financió el rodaje de "Dune", estudia presentar una demanda contra los estudios Warner Bros. después de que hayan decidido estrenar esta película y el resto de las previstas para 2021 directamente por streaming.

Según una información publicada por el diario Variety, el director de la cinta, Denis Villeneuve ("Blade Runner 2049"), también está "decepcionado" con la estrategia de los estudios de Hollywood y prefiere un lanzamiento tradicional.

A causa de la pandemia del coronavirus, todas las películas previstas para 2021 por los estudios Warner Bros. se estrenarán a la vez en los cines y en su plataforma HBO Max.

La decisión, tomada después de incontables atrasos y aplazamientos de estrenos, ha sacudido a los cines y afecta a proyectos de gran presupuesto como la nueva "Dune", la cuarta cinta de "Matrix", "Godzilla vs. Kong" y "The Suicide Squad".

Pero la productora que ha financiado gran parte de dos de esos proyectos, "Dune" (US$ 175 millones) y "Godzilla vs Kong" (US$ 160 millones), no formó parte de la reunión donde se tomó la decisión con la que no está conforme.

Según fuentes citadas por Variety, Legendary Entertainment estaría negociando un acuerdo más generoso con Warner por los cambios en la distribución que si no llega a buenos términos podría materializarse en una demanda esta semana. Por el momento, no ha habido ningún comentario oficial de ninguna de las partes.

WARNER HA SACUDIDO A LA INDUSTRIA DEL CINE

Esta estrategia de Warner Bros. para 2021, provocada por la gran incertidumbre en Hollywood debido a la pandemia, sigue los pasos del lanzamiento de "Wonder Woman 1984", que tras acumular varios retrasos y rumores de todo tipo, se estrenará el día de Navidad en los cines de EE.UU. y en HBO Max a la vez.

En 2020, el estudio fue el más valiente de Hollywood a la hora de responder a la pandemia, ya que, mientras sus rivales retrasaban todos sus grandes estrenos (y dejaban en la estacada a las salas), esta compañía se arriesgó a estrenar una superproducción como "Tenet" en la gran pantalla después de meses con los cines cerrados por el coronavirus.

La estrategia comercial no funcionó nada bien en EE.UU., donde ha recaudado solo US$ 57,4 millones, y fue tomada por los estudios como un aviso para navegantes (en el resto del mundo la película de Christopher Nolan se anotó US$ 300,4 millones). (EFE)

