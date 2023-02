Bella Ramsey será parte de 'The Last of Us' en HBO. | Fuente: HBO/Naugthy Dog

En Hollywood también han apostado por darle chance a los videojuegos para que los mismos tengan su adaptación. Por ejemplo, Tom Holland interpretará al conocido Nathan Drake en la primera película de Uncharted y ahora hay novededes en relación a "The Last of Us", proyecto de HBO.

Sucede que este miércoles el portal especializado Variety menciona que Bella Ramsey, quien interpretó a Lyanna Mormont (más conocida como Lady osita) en "Game of Thrones" fue casteada para dar vida al personaje de Ellie Williams en la serie "The Last of Us".

Bella Ramsey es conocida por su papel de Lyanna Mormont en la serie de "Game of Thrones". "El personaje de Ellie es una huérfana de 14 años que nunca ha conocido nada más que un planeta devastado. En "The Last of Us", ella lucha por equilibrar su instinto de ira y desafío con su necesidad de conexión y pertenencia, así como con la recién descubierta realidad de que ella puede ser la clave para salvar el mundo", dice al respecto.

Bella Ramsey llega con todo a "The Last of Us"

Bella Ramsey se hizo conocida por su papel en 'Juego de Tronos'. | Fuente: HBO

Hay que tener en cuenta que esta nueva serie se realizará con el creador de los títulos de PlayStation, Neil Druckmann, quien trabajara con anterioridad como escritor y productor ejecutivo junto a Craig Mazin (Chernobyl). Carolyn Strauss de HBO, quien fue productora ejecutiva de "Game of Thrones" y "Chernobyl", también será tendrá injerencia en la serie.

"Basado en el videojuego del mismo nombre, este proyecto tiene lugar veinte años después de la destrucción de la civilización moderna. Joel, un superviviente endurecido, es contratado para sacar a Ellie de una opresiva zona de cuarentena", añaden.

Bella Ramsey (17 años de edad), además de su participación en "Game of Thrones", fue parte de otros proyectos como "The worst witch", "Requiem", "Holmes and Watson, "Two for Joy", "Hilda" y "The Resistence".

