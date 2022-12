'Luis Miguel, la serie', 'The Mandalorian', 'WandaVision' y 'Loki' son producciones para disfrutar con expectativa semanal durante sus emisiones. | Fuente: Netflix/Disney+

Cuando apareció el control remoto, la televisión iniciaba un largo proceso de evolución que no se detendría jamás. Hoy no se trata de la llegada de un aparatito para independizarnos de las pausas comerciales, sino de seguir en un camino de transformación al sentarnos a ver una historia frente a una pantalla, ya sea la de un mismo televisor, una computadora o un celular inteligente.

En pleno 2021, a más de un año de una pandemia que no esperaba cambiar un panorama para el mundo del entretenimiento, los servicios de streaming se erigen como una alternativa rentable para mantener a las productoras de televisión y de cine, este último con mayor acentuación ante la imposibilidad de estrenar en salas por la crisis sanitaria de la COVID-19.

Aunque las películas puedan regresar a su estado natural en paralelo al mundo digital, la televisión continuará haciendo más experimentos de prueba y error frente a estos cambios que le permiten diversificar sus producciones para un público que posee el control de lo que ve: cuándo, cómo y dónde. Se trata de la continuidad de un fenómeno que empezó hace mucho tiempo.

El streaming continúa lo que inició con la televisión hace décadas. | Fuente: AFP

“El plato fuerte de la televisión han sido las series, las telenovelas y productos de ficción. Por ahí, hay una señal muy clara de cómo el streaming está heredando, continuando y afectando la eficiencia de la televisión […] Va a haber un replanteamiento de la televisión”, considera, en entrevista con RPP Noticias, el periodista y crítico Isaac León, autor de “La revolución de Netflix en el cine y la televisión: Pantallas, series y streaming”, sobre esta conexión “más natural” entre ambos formatos.

De acuerdo a la experiencia del consumidor, un espectador es observador, participativo y tiene repercusiones claras sobre el contenido (como lograr que se lanzara el tan ansiado “Snyder Cut”), según nos explica Jorge Luis Izaguirre, psicólogo y profesor de la Universidad Cayetano Heredia especializado en el comportamiento social y de mercado. Sin embargo, mientras hay una creciente de inclusión de comunidad, la forma de consumo no es igual que la televisión.

“Ahora la forma de consumo es mucho más solitaria, sin embargo, la participación desde la comunidad es mucho más significativa, hay una alta expectativa de participar o formar parte de una comunidad propia de una serie”, señala el especialista y agrega que las conversaciones generan “comunidades donde se comparten los gustos, se argumenta o se crea teorías”. ¿Cómo se llegó a lo que hoy conocemos como “streaming”?

De programas envasados a bingewatching

Originalmente, la maratón de series se practicaba a través de los programas envasados –VHS, Betamax, Blu Ray– desde un televisor, pero el internet permitió que ya ni siquiera necesitaras un aparato electrónico de este tipo para ver ficciones televisivas. Según Giancarlo Cappello, docente e investigador de la Universidad de Lima, el bingewatching confirma todo lo que ocurrió antes a nivel histórico, “veo lo que quiero, cuándo quiero y las veces que quiero”.

“[Desde el espectador llega] la individualización del consumo, cada vez consumimos de manera más particular y a ritmos particulares. En una época donde todo es rápido, la velocidad es fundamental y el aguantarse una semana para ver el siguiente capítulo, para algunos perfiles, puede ser desesperante. Responde a esa forma de querer prolongar el placer”, indica.

Por otro lado, Cappello detalla que se origina desde la producción con “una lógica de acentuar o mejorar las historias, fue un recurso de mercadeo”. Cuando las plataformas Netflix y Amazon Prime comienzan a lanzar sus series bajo estrenos completos, su objetivo es ganar la atención del usuario: “Mírame a mí y que no te quede tiempo de ver al otro”.

Para el psicólogo Jorge Luis Izaguirre, el bingewatching es una forma de consumo que se divide en dos elementos: el usuario tiene el control y tiene la capacidad de tener el conocimiento y enterarse previamente. “Te da no solamente un sentido de pertenencia sino una falsa sensación de liderazgo”, explica, aunque también “va a depender mucho de la influencia cultural que tenga la serie, cómo impacta en la comunidad. Si te sientes obligada a verla”, porque es parte de la cultura popular.

“En la medida que funcione en términos de audiencia, eso va a seguir por más que se diga que eso le quita emoción, ansiedad y expectativa que antes existía”, añade Isaac León. Por más que sea criticable, hay pruebas concretas de que la modernidad abraza esta forma de ver un título para la pantalla chica.

¿La maratón de una temporada completa puede matar la emoción del espectador? Sí y no, realmente depende de la historia y la recepción que obtenga de sus espectadores. “Es mejor ver así las historias más complejas, eso te da una pauta. Hay historias complejas que están al aire y que de repente tendrían más éxito si estuvieran en emisión todos los capítulos en una”, contempla Giancarlo Cappello.

Uno de los ejemplos que propone es “Lost”, una de las obras maestras de la pantalla chica que cuando se empieza a ver hoy, como una producción completa, el panorama resulta más entendible. El mismo caso se podría a aplicar a las primeras entregas de “Game of Thrones”, cuyo universo es vasto y difícil de atender en un inicio por la enorme distancia espacial que separa a los personajes principales.

No obstante, agrega que “otras historias, que necesariamente no son así, no tendrían que recurrir a eso”. HBO, actualmente un híbrido entre señal de televisión y streaming, es el que más se encuentra más en el limbo en este aspecto, porque si bien sus títulos se pueden ver en forma digital, tienen que sí o sí disfrutarse semanalmente. Un éxito más reciente en este año ha sido “Mare of Easttown”, una historia de crimen policial que ha funcionado de maravilla con la expectativa prolongada y se perfila para los premios Emmys 2021.

De “Luis Miguel” a Marvel… ¿Hay un regreso de los estrenos semanales?

Hace más de una década, miles de espectadores en el mundo esperaban por ver un episodio de “Breaking Bad”, que en su última temporada se convirtió en un verdadero fenómeno, o un capítulo de la perturbadora “Dexter”, cuya cruda poesía visual encantó tanto como el diseño de producción de una agencia publicitaria de los 60 en “Mad Men”. Mientras tanto, el creciente éxito de la saga literaria de George R.R. Martin en la televisión demostró que podemos pasar del amor al odio bastante rápido.

“Las condiciones en las que estamos son distintas”, opina el crítico Issac León. “No existía el internet y no era tan fácil hacer estas convocatorias, ahora todo esto se presta a una interactividad que no había hace 10 o 15 años”. Él recuerda que los antecedentes de estas comunidades de audiencias entorno a series, personajes y ciertos géneros con “Star Trek”.

“Me parece que va a proliferar de aquí en adelante y, además, lo va a hacer a escala internacional. Y más con las posibilidades de conversación que se han reforzado en esta pandemia […] Esta internacionalización es ilimitable y va a favorecer la resistencia de estas comunidades. Además, como rebote de ya no solamente la publicidad de las series, sino en sí el interés por verla y de contagio”, añade.

En el 2018, el estreno semanal de “Luis Miguel, la serie” –cuya segunda temporada terminó de emitirse el pasado 30 de mayo– provocó una dinámica tan grande nunca antes vista en Netflix. Cada domingo se compartían memes o comentarios divertidos relacionados a la propia historia del cantante mexicano, específicamente sobre el odio masivo hacia su padre Luisito Rey. Pero, ¿qué los llevó a arriesgarse con este tipo de lanzamiento cuando otras producciones funcionaron bien con un estreno completo?

“Es más calculado de lo que podría pensarse. El público de ‘Luis Miguel’ no son los jóvenes de ahora, sino los más mayores. Y si a estos últimos, le sueltas todo de una vez, lo más probable es que no vayan a poder verlo todo o se demoren mucho, porque tienen otras ocupaciones”, sostiene Giancarlo Cappello.

Según detalla el docente e investigador de la Universidad de Lima, los jóvenes son quienes prefieren el bingewatching, el consumo más rápido y a montones. Lo que nos lleva a discutir la razón detrás del servicio Disney+ para lanzar semanalmente series de Marvel como “WandaVision” o “The Falcon and The Winter Soldier”, o de la saga “Star Wars” con “The Mandalorian”. La siguiente en continuar con esta emoción entre los fans será “Loki”, que estrenó su primer episodio el pasado 9 de junio.

Sucede que, si existe un precedente de fanatismo hacia las películas de “Avengers” y otras de la franquicia, “ahí estás conociendo a tu público y le das lo que mejor le funciona”, infiere Cappello. Por su parte, Jorge Luis Izaguirre, psicólogo de la UPCH, destaca que “la capacidad de hacer que las cosas sean semanales juega con la famosa expectativa y un poco con la neurosis”.

“Te da una semana para exista un cliffhanger […] Cuando la comunidad comienza a interactuar y a echar un poco de leña al fogón de la expectativa, hace que los números crezcan. Esto se hace más en Disney+ porque es una plataforma nueva, entonces cuando entre tiempo y tiempo lanzas series semanales, haces que se incremente la expectativa de contratar una plataforma”, comenta el psicólogo de la UPCH.

En redes sociales, ocurre toda una creación de comunidad alrededor de lo que va ocurriendo semanalmente en la trama: las conversaciones, los memes, los foros, los podcasts e incluso, las famosas fancams, que se prestaron de la escena K-Pop. A la larga, es una publicidad gratis para la plataforma, y una manera de mantener viva la franquicia o marca, además de ser una forma más de pensar una narrativa.

“También hay historias que funcionan con la lógica de la postergación, estas no han dejado de existir o de funcionar. Vienen desde la literatura de folletín y las novelas por entrega. Lo que hace la pausa es muy importante también para efectos del relato, mantiene la expectativa”, asegura Giancarlo Cappello. “Al público clásico nos gusta mucho, es un golpecito de efecto”.

Un cierre en cada episodio de las series mencionadas más arriba te puede dejar con una expresión de asombro o satisfacción, que probablemente no existiría con una continuación inmediata. “Dices: ‘Uy, ¡qué buen final!’. Pero si al toque lo resuelves, ese final no termina siendo tan grande o apreciado”, concluye Cappello.

Mientras la televisión en su formato natural y el streaming continúen en un proceso de transformación, las distintas formas de ver series tendrán que coexistir por la variedad de públicos a los que van dirigidas: mayores de 60 años, menos de 30 o simplemente de nichos muy específicos.

Netflix, Amazon Prime, HBO Go, Apple TV+ y Disney+, que llegó en noviembre del 2020, se disputan hoy un mercado con un bombardeo de contenido. Y ni qué decir de las nuevas que las están por llegar a Latinoamérica en poco tiempo, HBO Max, Star+ y Paramount+. Jamás tendremos el tiempo de ver todas las series del mundo, pero al menos podemos intentarlo.

