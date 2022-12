'The Bad Batch' será la siguiente ficción animada original del universo galáctico. | Fuente: Disney+

“Star Wars” también recibió buenas nuevas para sus fans y se trata de uno de los proyectos animados más esperados en el 2021. A través de las redes sociales, Disney+ confirmó que la próxima serie original “The Bad Batch” llegará el 4 de mayo, en el marco de la festividad de la saga galáctica que se celebra en todo el mundo.

Como parte de los planes para continuar con la franquicia creada por George Lucas, Disney había revelado un listado de películas y series para este 2021 y los próximos años. Uno de las ficciones animadas será “The Bad Batch”, que seguirá la historia de un grupo de clones que aparecieron en la última temporada de “The Clone Wars”.

¿Por qué se estrenará el 4 de mayo? Para quienes no son seguidores de “Star Wars”, dicha fecha es conocida como el Día celebración de la saga en referencia a la frase “May the Force be with you” (Que la fuerza te acompañe), por lo que, se inspiró en un juego de palabras por la fonética de “Fourth” en inglés.

¿De qué tratará "The Bad Batch"?

La serie animada se centrará en un grupo de clones de élite y experimentales de Bad Batch, los cuales fueron presentados por primera vez en “The Clone Wars”. Dicha agrupación se va abriendo un camino por una galaxia muy distinta a la que conocían, después de la Guerra de los Clones.

Estos personajes tienen una habilidad increíble y singular que los convierte en unos soldados extraordinarios, conformando así una tripulación de clones nunca antes vista en el universo de “Star Wars”. Antes de la Guerra de los Clones, este grupo se mantuvo a flote lidiando con misiones mercenarias y, posteriormente, buscando nuevos propósitos.

“La serie sigue a los soldados experimentales y de élite de Fuerza Clon 99 mientras encuentran su camino en una galaxia que cambia rápidamente en las secuelas inmediatas de la Guerra Clon. Los miembros de Bad Batch, como prefieren ser llamados, un escuadrón único de clones que varían genéticamente de sus hermanos en el Ejército Clon, cada uno posee una habilidad excepcional singular, lo que los convierte en soldados extraordinariamente efectivos y una tripulación formidable”, se lee en la descripción oficial de “The Bad Batch”.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

El colombiano Jorge Isaacs escribió apenas un librillo de poemas y esta novela, “Maria”, posiblemente la mejor contribución americana a la literatura romántica. Estudió en Bogotá y renunció a la carrera médica para embarcarse en la batalla del Cauca, lugar donde se sitúa la trama de la novela.

Te sugerimos leer