Lando, en las películas originales de Star Wars. | Fuente: Lucasfilm

Lando Calrissian, personaje de Star Wars interpretado por Billy Dee Williams en la trilogía original, recibirá su propia serie original en Disney Plus.

En medio de la conferencia de inversionistas de The Walt Disney, Kathleen Kennedy, presidente de Lucasfilm, hizo este anuncio con la presentación de su logo original.

La nueva serie, titulada simplemente Lando, está siendo desarrollada por Justin Simien, el director, escritor y productor de Dear White People y Bad Hair. Kennedy dijo aún están en las primeras etapas de desarrollo.

El personaje fue interpretado originalmente por Billy Dee Williams tanto en El Imperio Contraataca como en El Retorno del Jedi. Williams repitió el papel en El ascenso de Skywalker, así como en la serie animada Star Wars Rebels. Donald Glover luego asumió el papel de Solo: Una historia de Star Wars. En este momento, se desconoce si alguno de los actores está vinculado a la nueva serie, o si será de acción en vivo o animada.

La serie Lando fue uno de varios proyectos de Star Wars anunciados por Disney el jueves. También se anunciaron dos spin-offs de The Mandalorian centrados en Ahsoka Tano y Rangers of the New Republic. Además, Hayden Christensen volverá a interpretar el papel de Darth Vader en la próxima serie de Obi-Wan Kenobi. También está la serie Cassian Andor previamente anunciada en Disney Plus, con Kennedy informando que la producción había comenzado hace unas semanas.

