Como todos los años, el 4 de mayo se celebra el "Star Wars Day" ("Día de Star Wars"), fecha para la cual la plataforma de streaming Disney+ ha preparado un contenido especial en su transmisión y en sus redes sociales.

El "Día de Star Wars" es una tradición popular anual, iniciada por los fans y adoptada por Lucasfilm, que realza el espíritu del fanatismo compartido por la franquicia con eventos globales y locales, nuevos contenidos, fiestas y más.

El mensaje "May The 4th Be With You" conecta a seguidores de todo el mundo y surge de la asociación fonética del inglés "May the Force Be With You" (“Que la Fuerza te acompañe”, en su traducción al español).

La Fuerza se apodera de Disney+

En Disney+, las celebraciones se extienden a lo largo de todo el mes con una colección de contenido temático, que incluye el estreno de "Star Wars: The Bad Batch", una nueva serie original animada que sigue el viaje a través de la galaxia del escuadrón de clones Fuerza 99. Esta producción debuta el martes 4 de mayo con una entrega especial de 70 minutos y tendrá nuevos episodios cada viernes a partir del 7 de mayo.Además, como regalo especial para los fans, el servicio de streaming lanza “El despertar de la siesta”, un nuevo corto inspirado en Star Wars que trae a los personajes de la galaxia al pueblo de ficción de "Los Simpson" con la pequeña Maggie como protagonista. Y como si fuera poco, este 4 de mayo desembarcan en Disney+ otras dos nuevas series de la franquicia: "Star Wars Biomas" y "Simulador de Vehículos de Star Wars".Asimismo, en el destino Star Wars de la plataforma, los suscriptores ya pueden disfrutar de una intervención artística imperdible que consiste en murales realizados por artistas que retratan a los personajes icónicos del universo creado por George Lucas y resaltan la dualidad entre el bien y el mal.Los suscriptores pueden revivir también las dos temporadas completas de "The Mandalorian", la serie original de acción real de Lucasfilm que sigue a El Mandaloriano y Grogu en su recorrido por la galaxia, en la era posterior a la caída del Imperio Galáctico.

Contenido de otra galaxia

Las celebraciones también llegan con nuevo contenido en otras plataformas digitales y en las redes sociales de Disney. Así, en las cuentas oficiales de Disney Latinoamérica, Disney Brasil, Star Wars Latinoamérica y Star Wars Brasil en YouTube, así como en las páginas oficiales Star Wars Latinoamérica y Star Wars Brasil en Facebook, el 4 de mayo se lanza el primero de tres nuevos videos cortos animados de la colección "Star Wars: Mission Fleet".

En dichas plataformas también se estrena la campaña "Activa tu Fuerza", compuesta por cinco videos cortos de Star Wars que promueven la vida saludable, uno de los pilares de The Walt Disney Company que atraviesa todos sus contenidos y experiencias. Los cortos abordan temas como la actividad física, la meditación y la importancia de desafiarse a uno mismo. Las celebraciones continúan en Tastemade, donde durante el mes de mayo se podrán ver videos temáticos de Star Wars en el marco de la iniciativa "Vive más saludable" de The Walt Disney Company, que busca fomentar hábitos saludables a través de contenidos, personajes y franquicias relevantes. En Star Channel, en tanto, Star Wars ocupa el centro de la escena a partir de las 5:40 p.m., con episodios temáticos de "Los Simpson". Entre ellos, el icónico "Encuentro con la Mafia" en el que Homero salva las vidas del alcalde Diamante y del actor Mark Hamill, reconocido por interpretar a Luke Skywalker en Star Wars, en una convención de ciencia ficción.

