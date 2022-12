Ambas series se desglosan de personajes aparecidos en The Mandalorian. | Fuente: Disney Plus

En día dedicado a los inversionistas, The Walt Disney Company ha anunciado la producción de Rangers of the New Republic y Ahsoka, dos nuevas series de Star Wars basada sen la línea temporal de The Mandalorian.

Aunque con pocos detalles, el primero de ellos estará enfocado en el personaje de Gina Carano, mientras que la segunda girará en la Jedi interpretada por Rosario Dawson.

De acuerdo con la jefa de Lucasfilm, Kathleen Kenned, se espera que por lo menos una de las series llegue la próxima Navidad en Disney +.

Según la compañía, se preparan hasta 10 series dedicadas al universo cinematográfico de George Lucas. La principal de ellas será la de Obi Wan Kenobi.

