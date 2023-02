Disney anuncia una nueva serie animada de 'Star Wars'. | Fuente: Disney

“Star Wars” sigue expandiendo su universo. El gigante Disney continúa aprovechando la franquicia y anunció el estreno de una nueva serie animada titulada “Star Wars: The Bad Batch”, que se estrenará en el 2021 en su plataforma streaming.

La serie animada se centrará en un grupo de clones de élite y experimentales de Bad Batch, los cuales fueron presentados por primera vez en “The Clone Wars”. Dicho grupo se va abriendo un camino por una galaxia muy distinta a la conocían, después de la Guerra de los Clones. Los miembros de Bad Batch son un escuadrón único de clones que no cuentan con la misma genética que los clones comunes del ejército.

Estos personajes tienen una habilidad increíble y singular que los convierte en unos soldados extraordinarios, conformando así una tripulación de clones nunca antes vista en el universo de “Star Wars”. Antes de la Guerra de los Clones, este grupo se mantuvo a flote lidiando con misiones mercenarias y, posteriormente, buscando nuevos propósitos.

“Star Wars: The Bad Batch” contará con Dave Filoni (“The Clone Wars” y “The Mandalorian”) como productor ejecutivo junto a Athena Portilla, Brad Rau, Jennifer Corbett. Mientras que Carrie Beck trabajará como la co-productora ejecutiva, Corbett será la guionista, y Rau, el director supervisor.

DESPUÉS DE “THE CLONE WARS”

“Dar a los fanáticos nuevos y antiguos el capítulo final de ‘Star Wars: The Clone Wars’ ha sido nuestro honor en Disney+, y estamos encantados con la respuesta global a esta serie histórica”, dijo Agnes Chu, vicepresidenta senior de Contenido en Disney, sobre el esperado final de la serie animada.

En esa misma línea, consideró que esta nueva serie marca un punto de partida en la colaboración de Disney y el equipo de Lucasfilm Animation, quienes estuvieron detrás de la exitosa serie animada de “Star Wars”.

“Si bien las Guerras Clon pueden haber llegado a su conclusión, nuestra asociación con los innovadores narradores y artistas de Lucasfilm Animation apenas está comenzando. Estamos encantados de hacer realidad la visión de Dave Filoni a través de las próximas aventuras de 'Bad Batch'”, concluyó Chu.

