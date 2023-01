En el final de la segunda temporada de 'The Mandalorian', se confirmó la próxima serie de Boba Fett. | Fuente: Disney

Boba Fett fue devuelto “a la vida” en la segunda temporada de “The Mandalorian”, luego de que historias alternativas al cine dieran un final distinto al que recibió el personaje en la trilogía clásica de “Star Wars”. A pesar de que el proyecto de su filme fue cancelado, parece ser que Disney+ dio marcha atrás y planea extender su historia.

Al final del último episodio de la segunda temporada de “The Mandalorian”, la plataforma digital confirmó el lanzamiento de un spin-off protagonizado por el icónico cazarrecompensas interpretado originalmente por el recién fallecido Jeremy Bulloch y desde las precuelas, por el actor Temuera Morrison (como Jango Fett inicialmente).

“The Book of Boba Fett” será el título de esta próxima producción de la que no se sabe si se tratará de una serie o película, pero lo más posible es que Disney busque continuar con su universo televisivo con el evidente éxito de “The Mandalorian” y los futuros estrenos de otras ficciones del mismo formato.

En el Investors Day, la compañía presentó la larga lista de proyectos de “Star Wars” para los siguientes años, entre series para su servicio streaming y cintas para la pantalla grande. Aunque el gran ausente había sido Boba Fett, ahora se sabe que estaban guardando el anuncio como una sorpresa para el final de temporada de la serie protagonizada por Pedro Pascal.

LAS ESPECULACIONES PREVIAS

Previo al anuncio de Disney, el sitio web Deadline había reportado que la serie spin-off de Boba Fett comenzaría su rodaje el pasado noviembre y, un mes después, le seguiría la tercera entrega de “The Mandalorian”, cuya fecha de estreno también fue confirmada por Disney unos días atrás.

Con una confirmación oficial de por medio, los fanáticos de la franquicia celebran el gran regreso del famoso personaje por todo lo grande. Sin duda, una salvación merecida luego del destino que tuvo en las películas dirigidas por George Lucas, allá por los ochenta cuando no esperaba el impacto que tendría en el público.

