Los fans de "Star Wars" están de enhorabuena ya que "The Mandalorian" ha anunciado una de sus incorporaciones de cara a la próxima temporada. Rosario Dawson dará vida a Ahsoka Tano, uno de los personajes de Las Guerras Clon favorito de los espectadores, y cuya incorporación podría indicar que tendrá su propia serie en solitario en el futuro.

Parece que la aparición de Dawson en "The Mandalorian" podría servir como plataforma para un piloto de una serie de Ahsoka Tano, según Heat Vision. Aunque no se sabe más sobre este presunto proyecto, su aparición en "The Mandalorian" es una respuesta a los fans, que llevan años pidiendo que Ahsoka tenga su versión de acción real.

Variety, por su parte, informa que la actriz no se unirá como un miembro habitual del reparto, sino que hará una aparición como estrella invitada.

La aparición de Dawson como Ahsoka Tano en "The Mandalorian" será el debut de acción real del personaje, sin contar el cameo de voz que tuvo en "Star Wars: The Rise of Skywalker". Ahsoka Tano apareció por primera vez en la película de animación "Star Wars: The Clone Wars" y continuó protagonizando la serie de televisión homónima. Más tarde apareció en la serie Rebels.

La temporada 2 de "The Mandalorian" ya estaba en plena producción cuando la temporada 1 comenzó a emitirse en Disney Plus: la confirmación de una segunda temporada la dio el creador Jon Favreau después de emitir tan solo un episodio. A la espera de que se marque una fecha oficial, la segunda entrega llegará a Disney+ en octubre de 2020.

