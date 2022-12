'Sex and the City' tendrá un revival, pero no aparecerá el recordado Mr. Big. | Fuente: HBO

¡Carrie se quedó sin Mr. Big! El revival de “Sex and the City” no contará con la participación de Chris Noth, luego de que se revelara que Kim Catrall tampoco interpretaría a Samantha en la nueva producción para HBO Max. ¿El personaje de Sarah Jessica Parker tendrá que divorciarse de su amado?

Según un reporte de Page Six, se confirmó que Chris Noth, más conocido por ser Mr. Big, no volverá al universo televisivo de “Sex and the City”. El actor acompañó al reparto de la serie de HBO durante seis temporadas y los personajes se casaron, no sin antes un fracaso, en la primera película del 2008.

La última vez que lo vimos en el rol de interés amoroso de Sarah Jessica Parker fue en la segunda entrega cinematográfica estrenada en el 2010, donde atraviesan una crisis matrimonial, pero al final logran solucionar sus problemas. Por más de una década, no ha vuelto a dar vida a Mr. Big y parece ser que no tiene planes de regresar.

Por otro lado, David Eigenberg, quien fue el interés amoroso de Miranda Hobbes, aún no confirma su aparición en los nuevos episodios de “Sex and the City”. Un representante del intérprete de Steve Brady comunicó a Page Six que se encuentra en negociaciones para unirse al elenco del revival que se estrenará exclusivamente en HBO Max.

Kim Catrall no estará en el revival

“Sex and the City” seguirá adelante sin la encantadora y sensual Samantha, quien ponía la gracia al grupo de amigas neoyorquinas. En diciembre del 2020, se reportó que la exitosa franquicia volverá a la pequeña pantalla con un reboot limitado que incluirá a Sarah, Cynthia Nixon y Kristin Davis.

La ausencia de Kim Catrall no es una gran sorpresa desde que es conocida la enemistad que tiene con Sarah Jessica Parker, a diferencia de la cercanía que tienen sus personajes de ficción en la pantalla chica. En una ocasión, tras la muerte de su hermano, la actriz ha dejado claro públicamente que su excompañera “no es su amiga ni su familia”.

