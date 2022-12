'Sex and the City': Confirman el regreso de ‘Mr. Big’ en el revival de HBO Max | Fuente: Captura

El actor Chris Noth, conocido por su papel de ‘Mr. Big’ de la icónica serie “Sex and the City” volverá para el revival de HBO Max llamado “And Just Like That...”.

El pasado 26 de mayo, HBO Max confirmó la participación del actor de 66 años para interpretar al polémico amor de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) en esta nueva producción de 10 episodios.

Patrick King, el productor ejecutivo de la serie emitió un comunicado en el que aseguró sentirse “encantado” de volver a trabajar con Chris Noth. "Estoy encantado de volver a trabajar con Chris en 'And Just Like That …’ ¿Cómo podríamos hacer un nuevo capítulo de la historia de ‘Sex and the city’ sin nuestro Mr. Mig?”.

Cabe mencionar que hace unos meses, Chris Noth desmintió los rumores que lo excluían del revival afirmando que estos eran “inexactos”. El actor interpretó a ‘Mr. Big’ en “Sex and the City” entre 1998 y 2004

Esta nueva producción se centrará en los personajes de Carrie Bradshaw , Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis) mientras navegan por el viaje desde la complicada realidad de la vida y la amistad en sus 30 hasta la una realidad aún más complicada de la vida y la amistad a los 50, según HBO Max

Más personajes

Un personaje latino de género no binario se unirá a la secuela de la popular serie "Sex and the City". Se trata de Che Díaz, quien junto con Carrie, Miranda y Charlotte, lidiará con los obstáculos de la realidad de una mujer de 50 años, anunció este miércoles la plataforma de streaming HBO Max.

La estrella mexicana Sara Ramírez (“Grey’s Anatomy”) se unirá así a Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davies en "And Just Like That...", un show que contará con 10 episodios de media hora de duración, que empezarán a grabarse en Nueva York, Estados Unidos, este verano.

"Sara tiene un talento único y está igual de cómoda con la comedia que con el drama. Estamos muy emocionados y nos sentimos muy inspirados en la creación de este nuevo personaje para el show", dijo en un comunicado el productor ejecutivo del revival de "Sex and the City", Michael Patrick King.

