'WandaVision', 'Cobra Kai' y 'Billie Eilish: The World's A Little Blurry' serán las primeras producciones del streaming que se estrenarán en el 2021. | Fuente: Disney/Netflix/Apple TV+

El mundo del entretenimiento se vio afectado por la pandemia del nuevo coronavirus en el 2020, provocando retrasos en distintas producciones del streaming. Pese a ello, plataformas como Netflix, Disney+, HBO Max o Apple TV+ fueron una clave para seguir disfrutando del cine y la televisión desde casa; y ya tienen confirmados algunos estrenos del próximo año.

Como se recuerda, HBO Max anunció su llegada a Latinoamérica para el 2021 (sin una fecha específica aún) con un gran catálogo de películas originales como "Wonder Woman 1984", "Dune", "El Escuadrón Suicida" y muchas otras más que se vieron pospuestas por el cierro de los cines a nivel mundial.

Aunque con algunas fechas por especificar frente a los retrasos del contexto pandémico, puedes ver aquí el listado de las series, películas y documentales anunciados en el streaming para el 2021:

DISNEY+

“WandaVision” (primera temporada): 15 de enero

“Raya y el último dragón” (película): 5 de marzo

“The Falcon and the Winter Soldier” (primera temporada): 19 de marzo

“Loki” (primera temporada): mayo del 2021, por anunciar fecha

“What If …?” (primera temporada): Por anunciar fecha

“The Mandalorian” (tercera temporada): 25 de diciembre

NETFLIX

“Cobra Kai” (tercera temporada): 1 de enero

“Desencanto” (tercera temporada): 15 de enero

“Destino: La saga Winx” (primera temporada): 22 de enero

“Malcolm & Marie” (película): 5 de febrero

“Ozark” (cuarta temporada): Por anunciar

“The Witcher” (segunda temporada): Por anunciar

HBO MAX

“Tom y Jerry” (película): 26 de febrero

“Mortal Kombat” (película): 16 de abril

“Godzilla vs. Kong” (película): 21 de mayo

“El conjuro 3” (película): 4 de junio

“Space Jam 2” (película): julio del 2021

“El Escuadrón Suicida” (película): agosto del 2021

“Dune” (película): 1 de octubre

“Matrix 4” (película): diciembre del 2021

APPLE TV+

“Dickinson” (segunda temporada): 8 de enero

“Billie Eilish: The World’s a Little Blurry” (documental): 26 de febrero

