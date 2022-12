'Army of the Dead' se estrenó en pasado 21 de mayo en Netflix. | Fuente: Netflix

El 'zombieverse' continuará. "Army of the Dead" es un éxito en Netflix (primer lugar en tendencias en varios países del mundo, incluido Latinoamérica) y está más que confirmada la precuela de esta película dirigida por Zack Snyder, la cual tiene como nombre "Army of Thieves".

Uno de los personajes que se roba el protagonismo en "Army of the Dead" (además del que interpreta Dave Bautista) es Ludwig Dieter, a quien da vida Matthias Schweighöfer. Este, en conversación con ComicBook, dio cuenta del rodaje de esta precuela, la cual dirige.

"Será muy entretenida y genial. Terminamos de grabar y ahora estamos en postproducción. Nathalie Emmanuel es fantástica en esta película", fue lo que comentó Schweighöfer al citado medio estadounidense sobre esta nueva película del mundo de "Army of the Dead".

'Army of Thieves' también contará con Nathalie Emmanuel, Ruby O. Fee y más. | Fuente: Netflix

La precuela de "Army of the Dead" va en serio

Además y si bien no hay fecha exacta de su estreno, el actor y cineasta dio cuenta que tiene esperanza que todo el mundo vea la cinta en el mediano plazo.

"Van a ver escenas nunca antes vistas. Es realmente entretenida. Así que, con suerte, todos podremos ver esa película pronto", añadió.

Asimismo, manifestó que se mostró muy orgulloso de su interpretación en "Army of the Dead". Es más, indicó que su entorno está más que feliz por verlo en este proyecto de Netflix.

"Pienso en mi escena final porque es como si salvara la vida de un amigo. Me sentí muy bien. Mi madre decía 'ese es mi hijo. ¡Hizo lo correcto!'", finalizó.

