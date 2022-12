D.B. Weiss y David Benioff, las mentes maestras detrás de 'Game of Thrones', ahora crearán series y películas para Netflix. | Fuente: AFP

David Benioff y D.B. Weiss, creadores y 'showrunners' (máximos responsables de una serie) de "Game of Thrones", firmaron con Netflix un acuerdo para desarrollar series y películas para la plataforma digital, informó el portal Deadline.

Si bien la cifra del contrato no se ha revelado, el medio especializado confirma que el fichaje se encuentra en el rango multimillonario de "las nueve cifras" con el que el servicio de streaming también contrató a otras mentes geniales de la televisión como Shonda Rhimes y Ryan Murphy. Según "Hollywood Reporter" se contrató a los creadores de "Game of Thrones" por US$ 200 millones durante cinco años.

Medios como "Variety" señalaron que Rhimes cobrará en Netflix al menos US$ 150 millones, durante cinco años; mientras que Murphy se podría llevar hasta US$ 300 millones por el mismo tiempo.

David Benioff y D.B. Weiss son los creadores de 'Game of Thrones', que este año se despidió de la televisión. | Fuente: HBO

BIENVENIDOS A LA FAMILIA

"Estamos entusiasmados de dar la bienvenida en Netflix a los magistrales narradores David Benioff y D.B. Weiss", afirmó Ted Sarandos, jefe de contenidos de Netflix, quien se impuso a otros gigantes como Disney o Amazon que también cortejaron a los cerebros detrás de "Game of Thrones".

"Son una fuerza creativa y han deslumbrado al público de todo el mundo con su narración épica. Estamos deseando ver lo que sus imaginaciones van a llevar a nuestros miembros", añadió.

Por su parte, David Benioff y D.B. Weiss señalaron que han disfrutado de más de una década de "hermoso" viaje en HBO y mostraron su ilusión por incorporarse ahora a Netflix.

"En los últimos meses hemos pasado muchas horas hablando con (los directivos de Netflix) Cindy Holland y Peter Friedlander, así como con Ted Sarandos y Scott Stuber. Recordamos los mismos planos de las mismas películas de los 80, nos encantan los mismos libros, nos emocionamos con las mismas posibilidades narrativas", dijeron.

"Netflix ha construido algo asombroso y sin precedentes, y nos sentimos honrados de que nos inviten a unirnos", agregaron.

'Game of Thrones' es la serie más reconocida en la historia de los Emmy: 47 galardones. | Fuente: HBO

ADIÓS A HBO

David Benioff y D.B. Weiss han hecho historia en la televisión con "Game of Thrones", serie de fantasía épica de HBO que se ha despedido este año convertida en un descomunal fenómeno mundial.

"Game of Thrones" es la serie más reconocida en la historia de los Emmy, con 47 galardones, y para la gala de este año cuenta con 32 nominaciones, el récord para un show en una sola edición de estos premios.

Al margen de sus planes en Netflix, Benioff y Weiss tienen también entre sus proyectos futuros escribir varias películas para la saga "Star Wars". (EFE)

